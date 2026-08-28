¡Una nueva etapa! Christian Lara y Alejandro Villalvazo te informarán en Hechos Meridiano

Azteca Noticias tendrá una transformación total de su oferta informativa, con nuevos rostros, escenografías renovadas y tecnología de punta a partir del lunes 31 de agosto; en estos cambios destaca una reincorporación importante a Hechos Meridiano.

“En esta nueva etapa, lo que toca a Hechos Meridiano es prácticamente un reencuentro: Christian Lara”, anunció Alejandro Villalvazo.

Luego de tres años y cuatro meses, Christian volverá al frente de este espacio, que se transmite de lunes a viernes, de 2:00 a 3:00 de la tarde.

Durante la presentación de la nueva etapa, ambos conductores agradecieron el trabajo de Lucy Bravo, que compartió las tardes con Villalvazo, para llevar hasta los hogares los hechos de México y el mundo.

“Hoy me toca cerrar un ciclo en Hechos Meridiano después de muchas noticias, muchas risas (...) me voy profundamente agradecida y con mucho cariño por la gente que nos abrió las puertas de su casa”, expresó Lucy Bravo.

¿Dónde ver el nuevo Hechos Meridiano?

El noticiero se transmite por la señal de Azteca UNO, de lunes a viernes; también es posible sintonizarlo EN VIVO en las redes sociales y la página web de Azteca Noticias.

