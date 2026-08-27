Azteca Noticias apuesta por la verdad: Luciano Pascoe anuncia nueva programación a partir del 31 de agosto
México necesita que se le hable con la verdad y por ello Azteca Noticias se transforma y apuesta por una nueva programación de Hechos y ADN a partir del 31 de agosto.
Azteca Noticias inicia una nueva etapa este lunes 31 de agosto, con cambios en la programación y oferta informativa que busca hacer un periodismo más cercano, humano y, sobre todo, comprometido con la verdad.
Luciano Pascoe, Director General de Noticias y Comunicación de TV Azteca, anunció una nueva etapa para ADN y Azteca Noticias, con una transformación que busca responder a los retos de un país marcado por las campañas y la desinformación.
Cambiamos con el reto de mantener una mirada crítica, con la valentía para tomar decisiones y acercarnos nuevamente a las necesidades de la audiencia.
Así queda la nueva programación de Hechos
Uno de los principales cambios no solo estará en los espacios y gráficos, sino también en la conducción de la programación de Hechos, que comenzará desde las primeras horas del día.
- Hechos Contigo: conducido por Jorge Zarza y Alejandra Molina, de lunes a viernes a partir de las 5:50 a 7:00 horas.
- Hechos AM: con Manuel López San Martín, de lunes a viernes a partir de las 7:00 y hasta las 9:00 am
- Hechos Meridiano: con Alejandro Villalvazo y Christian Lara, de lunes a viernes a las 14:00 horas.
- Más Hechos: con Uriel Estrada
- Hechos Noche: Un espacio conducido por Javier Alatorre
- Hechos Sábado: con Claudia Echeverry, a partir de las 8:00 am
- Hechos Domingo: con Juan Manuel Jiménez, a partir de las 8:00 am.
De esta manera, Azteca Noticias busca mantener una cobertura durante los diferentes momentos del día, con rostros reconocidos y nuevos espacios para abordar las noticias de manera más cercana.
México está cambiando y @AztecaNoticias cambia con México. Cambia, todo cambia, cantaría Mercedes Sosa.— Luciano Pascoe (@lucianopascoe) August 28, 2026
Con @RicardoBSalinas y @SalinasBenjamin, creemos en hacer periodismo a la altura del momento que vivimos. Periodismo que defienda la libertad para decir la verdad.
Gracias,… https://t.co/TZ1Q64F3ei
ADN Noticias también inicia una nueva etapa
La transformación también llegará a ADN Noticias, que renovará su oferta para generar conversación y ofrecer un análisis de lo que ocurre en el país.
Por las mañanas, Nina Andrade, Sarahi Uribe, Viridiana Hernández, y Leonardo Curzio serán los encargados de abrir el día con información y análisis.
A las 8:00 horas, Juan Pablo de Leo conducirá Agenda ADN, un nuevo espacio que pondrá sobre la mesa los grandes temas de la vida pública del país.
México necesita que le hablen con la verdad.🇲🇽❕— adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 28, 2026
Esta noche, Luciano Pascoe (@lucianopascoe), Director General de Noticias y Comunicación de TV Azteca (@Azteca) platicó con Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) sobre la renovación que viene en esta nueva era de noticias.🗞️
🔹Vienen… pic.twitter.com/IOtjTccjo7
Pero para estar más cerca de las audiencias con una perspectiva fresca y joven, llegará Tu Mañana con Ellas, programa encabezado por Vaitiare Mateos, Valentina Rodriguez, Renata Ibarrarán y Mara Durón.
En el horario estelar, a partir de las 20:00 horas, Juan Manuel Jiménez y Lucy Bravo realizarán un repaso de las noticias que marcaron la jornada, mientras que República MX, ahora bajo la conducción de Roberto Ruiz.
Hoy más que nunca, México necesita que se le hable con la verdad, y Azteca Noticias apuesta por transformar su oferta para hacerlo siempre acompañando a las audiencias.