Ciberataque a la Galería Uffizi: hackers amenazan con vender información de uno de los museos más importantes del mundo

La Galería Uffizi de Florencia, Italia, confirmó este viernes 3 de abril que fueron blanco de un ciberataque masivo durante los meses de enero y febrero, en un intento de extorsión que buscaba comprometer la seguridad de uno de los museos más importantes del mundo.

Aunque el museo admitió la intrusión en sus sistemas administrativos, niega que los hackers hayan accedido a los protocolos de seguridad física de las obras de arte o robado datos sensibles, contradiciendo los reportes de la prensa local que hablaban de una vulnerabilidad total en sus sedes de Florencia.

¿Qué se robó realmente en la Galería Uffizi?

A pesar de la postura oficial, los atacantes lograron extraer códigos de acceso, mapas internos de las salas y la ubicación exacta de cámaras de CCTV y sensores de alarma. Según investigaciones periodísticas locales, el ataque fue un proceso lento que comenzó posiblemente en agosto de 2025, cuando los hackers se movieron poco a poco por la red.

La situación escaló hasta el punto de que el director del museo, Simone Verde, recibió una demanda de rescate directamente en su teléfono personal, bajo la amenaza de vender la información estratégica en la dark web. El museo insiste en que sus sistemas de seguridad son de circuito cerrado e inaccesibles desde el exterior, por lo que consideran imposible el robo de contraseñas o mapas operativos.

Medidas de seguridad que tomaron tras el ataque

El ataque afectó no solo a la galería principal, sino también al Palazzo Pitti y los Jardines de Boboli. Según los reportes:



Traslado de tesoros: El "Tesoro de los Medici" fue movido de urgencia a una bóveda del Banco de Italia el pasado 3 de febrero. El museo afirma que esto se debe a renovaciones planeadas.

El "Tesoro de los Medici" fue movido de urgencia a una bóveda del Banco de Italia el pasado 3 de febrero. El museo afirma que esto se debe a renovaciones planeadas. Muros de contención: Varias puertas y salidas de emergencia en el Palazzo Pitti fueron selladas con ladrillos y mortero, una medida que el museo justifica como necesaria para la seguridad contra incendios en edificios del siglo XVI.

Varias puertas y salidas de emergencia en el Palazzo Pitti fueron selladas con ladrillos y mortero, una medida que el museo justifica como necesaria para la seguridad contra incendios en edificios del siglo XVI. Falla técnica: Se cree que los hackers entraron a través de un programa desactualizado que gestiona imágenes en baja resolución en el sitio web institucional.

El "robo" del archivo digital

Respecto a las afirmaciones de que se perdió el archivo fotográfico histórico del museo —un registro de décadas de digitalización de obras—, la Galería Uffizi aclaró que, si bien el servidor fue apagado temporalmente para restaurar copias de seguridad, no se perdió ningún dato y el archivo permanece intacto.

Este incidente ocurre en un clima de alta tensión para los museos europeos, tras el saqueo de joyas invaluables en el Louvre de París el pasado octubre, donde una banda aprovechó fallos en sistemas de vigilancia obsoletos.

Crisis de seguridad en museos italianos

La vulnerabilidad del patrimonio italiano quedó demostrada apenas la semana pasada, el 22 de marzo, cuando un grupo de delincuentes llevó a cabo un robo de película en la Fundación Magnani Rocca, cerca de Parma.

En apenas tres minutos, cuatro sujetos enmascarados irrumpieron en la Villa dei Capolavori y sustrajeron tres obras maestras de la Sala Francesa:



"Los pescados" de Pierre-Auguste Renoir (valorado en US$6,9 millones). "Naturaleza muerta con cerezas" de Paul Cézanne. "Odalisca en la terraza" de Henri Matisse.

A pesar de la alerta de ciberseguridad y los robos en la región, las Galerías Uffizi —que generan ingresos de 60 millones de euros anuales— mantienen sus puertas abiertas al público y aseguran que la experiencia del visitante no se ha visto comprometida.

