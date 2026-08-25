¡Muerte directa! Ciclista es asesinado a balazos en Tláhuac

Un ataque a balazos este martes 25 de agosto de 2026 cobró la vida de un ciclista, quien fue asesinado cuando se encontraba en calles de la alcaldía Tláhuac, de la Ciudad de México.

La víctima es un hombre de aproximadamente 30 años, quien perdió la vida por una agresión directa en la esquina de las calles Pingüino y Aleta, de la colonia del Mar.

Primeros reportes indican que un sujeto se bajó de un vehículo y de manera directa le disparó en varias ocasiones, dejándolo herido en el piso.

Buscan con cámaras esclarecer homicidio de ciclista

La zona fue acordonada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y se dio parte al agente del Ministerio Público.

Personal de la Fiscalía General de Justicia llevará a cabo los peritajes correspondientes, en tanto ya se lleva a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia de los centros C2 y C5 para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Cámara pudo grabar ataque a balazos a ciclista

Familiares del hombre asesinado llegaron al lugar de los hechos para reconocer el cuerpo de la víctima.

A unos 50 metros de donde ocurrió la agresión se encuentra una cámara de seguridad que pudo haber grabado el ataque y a la persona responsable, pero tal vez en otros inmuebles haya más cámaras que sirvan para la investigación.

Hasta ahora no hay reporte de personas detenidas; mientras tanto, las autoridades trabajan en la búsqueda de quien o quienes le dispararon.