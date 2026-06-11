¿Nace Arthur? El posible primer ciclón del Atlántico pone bajo vigilancia a Yucatán

¿Se puede formar Arthur, el posible primer ciclón del Atlántico? Esa es la pregunta que mantiene a las autoridades meteorológicas observando la zona de baja presión en el Golfo de México. Aquí te contamos qué se sabe sobre el fenómeno, cuáles son los riesgos previstos que podrían registrar las mayores afectaciones en los próximos días en Yucatán.

El posible primer ciclón del Atlántico pone bajo vigilancia a Yucatán

La temporada de huracanes en el Atlántico podría estar cerca de presentar a su primer protagonista. Una zona de baja presión que se mantiene bajo observación en el Golfo de México ha llamado la atención de meteorólogos y autoridades, ya que, de desarrollarse el ciclón tropical, recibiría el nombre de Arthur.

Aunque las posibilidades de desarrollo ciclónico continúan siendo menores al 10% tanto en los próximos dos a siete días, el fenómeno ya está generando efectos importantes sobre la península de Yucatán debido a su amplia circulación y al constante flujo de humedad que arrastra hacia la región.

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Continúa la vigilancia de una amplia zona de Baja Presión que podria formarse el viernes en la Bahía de Campeche, asociada a una Onda Tropical que actualmente se desplaza sobre la Península de Yucatán. (1/4) pic.twitter.com/lNB6vl5F5a — Protección Civil Yucatán (@procivy) June 11, 2026

Clima en Yucatán afectado por la formación de una baja presión

De acuerdo con el monitoreo meteorológico, las condiciones traeran lluvias fuertes a intensas entre el 11 y el 12 de junio.

Las precipitaciones pueden superar los 90 milímetros en algunas de las zonas del estado, aumentando el riesgo de inundaciones temporales y afectaciones en áreas bajas.

Las lluvias comenzarían principalmente en el oriente de Yucatán y se extenderían gradualmente hacia el centro, sur y poniente del territorio.

¿Qué tan probable es que se forme Arthur?

Por ahora, los especialistas mantienen una vigilancia constante sobre el sistema. Si bien el ambiente atmosférico no es completamente favorable para un desarrollo rápido, la evolución de la baja presión seguirá siendo observada durante los próximos días.

Mientras tanto, el principal impacto para Yucatán no es la posible formación de Arthur, sino las lluvias intensas y los efectos asociados que ya se esperan sobre gran parte del estado.

Si es que se concreta la formación del ciclón, las autoridades dijeron que su categoría se convertiría en depresión tropical o tormenta tropical débil.

Si cumple con las condiciones y alcanza vientos superiores a los 63 kilómetros por hora, el fenómeno se bautizaría con el nombre "Arthur".