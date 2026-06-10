¿Nace el ciclón “Arthur”? Vigilan zona de baja presión en la Bahía de Campeche; esto sabemos

Durante la mañana de este miércoles 10 de junio, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH), alertó sobre una zona de baja presión formándose en la Bahía de Campeche.

¿Comienza la creación del nuevo ciclón "Arthur"?

8 AM EDT Wednesday, June 10: A broad area of low pressure could form over the Bay of Campeche later this week. The system has a low chance (10%) of formation before it moves inland over eastern Mexico over the weekend. Follow the latest at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/n1F3Plt4fN — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 10, 2026

El Centro Nacional de Huracanes mantiene vigilancia

Especialistas indicaron que el sistema posee un 10% de probabilidad de transformarse en un ciclón tropical los próximox siete días.

Por las condiciones del lugar donde se encuentra actualmente, el fenómeno no presenta ningún riesgo para costas de Puerto Rico ni de los Estados Unidos y su presencia en México está por verse dentro de las últimas horas.

Generación de zona de baja presión tiene que ver con "Cristina"

Lo que originó esta inestabilidad se liga a lo que está sucediendo en el océano Pacífico. La presencia de la tormenta tropical "Cristina" está a 430 kilómetros de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, sin causar efectos directos en territorio nacional.

Aunque, sus desprendimientos nubosos cruzarán Centroamérica para quedarse en aguas de la Bahía de Campeche, generando el nuevo sistema.

Factores climáticos frenan un desarrollo rápido

De acuerdo a los modelos de expertos, a pesar de que la Bahía de Campeche es conocida por propiciar la formación de tormentas, el avance no será tan rápido para este fin de semana.

El monitoreo por medio de satélite detectó la presencia de capas de aire seco y fuertes vientos en la región, elementos que impiden que el fenómeno se organice de forma simétrica.

"Arthur" sería el nombre del primer ciclón del Atlántico

Si es que se concreta la formación del ciclón, las autoridades dijeron que su categoría se convertiría en depresión tropical o tormenta tropical débil.

Si cumple con las condiciones y alcanza vientos superiores a los 63 kilómetros por hora, el fenómeno se bautizaría con el nombre "Arthur".

Quintanarroenses, se prevé la formación de una zona de baja presión sobre la Sonda de Campeche.



🟨 Presenta 10 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.



Les invitamos a mantenerse informados por los canales oficiales de @conagua_clima y @ProtCivil_QRoo.… pic.twitter.com/bgAjDTNYv7 — Mara Lezama (@MaraLezama) June 10, 2026

Pronostican aumento de lluvias para el fin de semana

Independientemente de que la baja presión logre convertirse o no en un ciclón, el sistema se desplazará hacia el interior de la república mexicana entre el viernes y el sábado.

El impacto se vería en lluvias torrenciales en estados del este y noreste de México, extendiéndose al estado de Texas, EU.