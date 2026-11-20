El desfile de la Revolución Mexicana provocará cierres en estaciones del Metro y modificaciones en siete rutas del Metrobús de la CDMX.

Consulta los horarios y las alternativas para evitar contratiempos.

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas HOY?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan, correspondiente a la Línea 2, permanecerá cerrada desde el inicio del servicio y hasta nuevo aviso, debido a un evento que se realizará al exterior de sus instalaciones.

La suspensión del servicio en esta estación podría complicar los traslados de quienes tienen previsto llegar al primer cuadro de la capital.

Como alternativas, los usuarios podrán utilizar las siguientes estaciones:

Allende (Línea 2).

Pino Suárez (Líneas 1 y 2).

San Juan de Letrán (Línea 8).

Bellas Artes (Líneas 2 y 8).

Es importante considerar estas opciones antes de salir, especialmente si el destino se encuentra en las inmediaciones del Zócalo capitalino.

#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 20, 2026

Metrobús modifica siete rutas por desfile de la Revolución Mexicana

Por su parte, el Metrobús de la Ciudad de México anunció modificaciones en el servicio de algunas de sus rutas para hoy viernes 20 de noviembre, debido al desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana.

De acuerdo con el aviso oficial, los cambios estarán vigentes de las 9:00 a las 14:00 horas. Durante ese periodo, algunas estaciones permanecerán sin servicio, mientras que otras operarán en tramos específicos.

Estas son las modificaciones anunciadas:

Línea 3:

Sin servicio en Hidalgo, Juárez y Balderas.

Servicio entre Tenayuca y Buenavista.

Servicio entre Cuauhtémoc y Pueblo Santa Cruz Atoyac.

Línea 4, Ruta Sur:

Sin servicio entre Plaza de la República y Pino Suárez.

Servicio entre San Pablo y San Lázaro.

Se muestran también las estaciones Terminal 1 y Terminal 2 en el esquema de operación.

Línea 4, Ruta Norte:

Sin servicio entre Buenavista y Bellas Artes.

Servicio entre Teatro Blanquita y San Lázaro.

El esquema también contempla los tramos de Pantitlán y Alameda Oriente.

Línea 7:

Sin servicio en Hidalgo, El Caballito y Amajac.

Servicio entre Indios Verdes y Glorieta de Violeta.

Servicio entre París y Campo Marte.

En contraste, el Metrobús informó que la ruta Alameda Tacubaya-París no tendrá modificaciones, por lo que continuará con su operación habitual, sujeta a las condiciones viales.