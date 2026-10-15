¿Ibas a ir a la ‘Fabrica de Chucky’ en Lindavista? Suspenden actividades tras quejas de vecinos; fechas de cierre

¡Una pausa en el terror! La alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) confirmó el cierre de la 'La Fábrica de Chucky, el Muñeco Diabólico', ubicado en la colonia Lindavista, luego de que las autoridades intervinieran tras responder las solicitudes de vecinos de la zona.

Te compartimos la fecha de cierre, así como la razón por la que fueron suspendidas las actividades.

¿Por qué cerró "La Fábrica de Chucky" en Lindavista?

En un comunicado, publicado en redes sociales, autoridades de la GAM afirmaron que el cierre de 'La Fábrica de Chucky' se debe a diversas inconformidades manifestadas por vecinas y vecinos de la colonia Lindavista.

Entre las quejas principales está la alta afluencia de personas que genera la zona, así como las posibles afectaciones al entorno y a la dinámica diaria de la comunidad.

"Se ha considerado necesario adoptar medidas preventivas que permitan atender las inquietudes ciudadanas", explicaron las autoridades en su comunicado.

Fechas de cierre de "La Fábrica de Chucky" en la GAM

'L a Feria de Chucky, el Muñeco Diabólico ' mantendrá cerradas sus puertas los días jueves 15 y viernes 16 de octubre 2026 . Se pide a la comunidad no visitar el inmueble durante los días señalados.

Es importante recordar que el cierre es temporal, por lo que la suspensión de actividades será únicamente por dos días.

¿Cuándo reabren "La Fábrica de Chucky" en Lindavista?

Se espera que 'La Feria de Chucky' reabra al público el próximo sábado 17 de octubre en su horario normal de 17:00 a 00:00 horas.

"La suspensión temporal tiene como finalidad atender de manera oportuna las circunstancias reportadas, prevenir posibles incidentes y procurar condiciones adecuadas para la convivencia vecinal", explicaron las autoridades en el comunicado.

¿Qué es 'La Fábrica de Chucky' en la GAM y porqué es tan popular?

'La Fábrica de Chucky, el Muñeco Diabólico', es una vivienda cuya fachada fue decorada de manera monumental para Halloween con una temática inspirada en la fábrica de juguetes de la película Chucky, el Muñeco Diabólico.

Es una iniciativa familiar que simula una línea de producción de juguetes con luces rojas, cajas, cintas y múltiples figuras del personaje.