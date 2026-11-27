Este viernes los mercados financieros se mantuvieron con cambios al cierre de la jornada y conoce aquí como quedó la Bolsa Mexicana de Valores hoy 27 de noviembre 2026.

Así cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 27 de noviembre 2026

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC registró un mejor panorama con 1.85% con 71,657.88 puntos al cierre de este 27 de noviembre 2026.

¿En cuánto está el dólar hoy 27 de noviembre de 2026 ?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 27 de noviembre 2026 en $18.45 pesos la compra y en $19.54 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Wall Street hoy 27 de noviembre de 2026

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza el viernes y registraron ganancias semanales, ya que los inversores regresaron de las vacaciones de Acción de Gracias y acudieron en masa a las acciones vinculadas a la IA, que se han visto muy afectadas.

Los inversores han alternado entre la búsqueda de gangas tras una fuerte caída de los precios y la preocupación por el aumento vertiginoso de los costes de la IA, el elevado endeudamiento y las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones de las empresas.

Promedio industrial Dow Jones (.DJI) subió 591,99 puntos, o un 1.18%, hasta los 50.774,94.

S&P 500 (.SPX) ganó 114,71 puntos, o 1.60%, a 7.297,49

Nasdaq Composite (.IXIC) ganó 543,70 puntos, o un 2.31%, hasta alcanzar los 24.129,50.

Cambios que hubo el petróleo hoy 27 de noviembre 2026

El crudo Brent bajó ligeramente el viernes, pero rompió una racha de tres semanas de pérdidas para registrar su primera ganancia semanal en noviembre, ya que los ataques a los petroleros en el estrecho de Ormuz y a la infraestructura energética saudí avivaron la preocupación por los suministros de Oriente Medio.

Los futuros del crudo Brent cayeron 1,13 dólares, un 1,2%, hasta los 95,44 dólares por barril. Alcanzó su nivel más alto desde el 9 de noviembre a primera hora de la sesión, pero se mantuvo por debajo de los 100 dólares.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. cerraron a 83,08 dólares el barril, con un descenso de 60 centavos, o un 0,7%, respecto al cierre del miércoles. No hubo cierre de operaciones para el WTI el jueves debido al feriado del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.