Notas
-
Dólar registra su nivel más alto en siete semanas
El precio del dólar sube este 17 de septiembre 2026; tómalo en cuenta si deseas cambiar divisas. También, así quedó hoy jueves el precio del bitcoin.
-
¿Precio del dólar le da "guerra" al peso mexicano HOY?
¡Viva México! Así amanece el precio del dólar en plena celebración del Día de la Independencia hoy 16 de septiembre 2026; así cotiza el bitcoin este miércoles.
-
¿El precio del dólar afecta el costo del pozole hoy 15 de septiembre?
¿Cambias divisas antes de las Fiestas Patrias? Así queda el precio del dólar este 15 de septiembre 2026, así como la situación del bitcoin para este martes.
-
¡Precio del dólar se dispara! Así amanece el tipo de cambio
El precio del dólar registró un leve aumento para este jueves; sin embargo, continúa alejándose de los $18 pesos; te compartimos el tipo de cambio en México.
-
¿Cae el precio del dólar frente al peso mexicano HOY?
Si estás por cambiar divisas esto te interesa; el precio del dólar tuvo un ligero cambio este viernes 11 de septiembre 2026. Así cotiza hoy frente al peso.
-
Dólar se acerca a los 18 pesos: Tipo de cambio en México HOY
El precio del dólar registró un leve aumento para este jueves; sin embargo, continúa alejándose de los $18 pesos. Así amanece el tipo de cambio en México.