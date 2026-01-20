Mercados en movimiento: Así cierra la Bolsa Mexicana de Valores este 19 de enero 2026; dólar y peso mexicano

La Bolsa Mexicana de Valores de este lunes 19 de enero de 2026 cerró con un panorama dividido para los inversionistas globales. Mientras que en México el optimismo se vio frenado por factores locales, en Nueva York los indicadores lograron mantenerse a flote, te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados hoy.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 19 de enero 2026

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró un inicio de semana complicado. Al término de las operaciones, el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) reportó una caída relevante del 0.45%, situándose en los 55,420.30 puntos.

Cierre Wall Street hoy 19 de enero 2026

Del otro lado de la frontera, el optimismo fue moderado pero constante. Wall Street cerró en verde tras una sesión de baja volatilidad. El Dow Jones avanzó un 0.15% para situarse en 44,820 puntos, mientras que el selectivo S&P 500 ganó un 0.12% alcanzando los 6,025 enteros. Por su parte, el tecnológico Nasdaq subió un 0.18% para cerrar en 19,340 unidades.

¿A cuánto está el dólar en México este 2026?

El tipo de cambio mostró una ligera presión al alza este lunes, aunque se mantiene en rangos estables. En Banco Azteca, el dólar cerró la jornada en $16.50 pesos a la compra y en $17.79 pesos a la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, en ciudades fronterizas como Tijuana, la moneda estadounidense se cotizó en un promedio de $17.80 pesos a la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 19 de enero 2026

El mercado de las criptomonedas experimentó una ligera corrección tras los máximos alcanzados la semana pasada. El Bitcoin registró una baja del 1.10%, ubicándose en los 102,450 dólares por unidad.

Al tipo de cambio actual, la moneda digital se cotiza en México en aproximadamente 1 millón 838 mil 970 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 19 de enero 2026

Los precios del crudo cayeron cerca de un 2.5% este lunes, encaminándose a romper una racha positiva. La caída se atribuye a un aumento en las proyecciones de suministro y a señales de alivio en puntos clave de exportación.

