Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 6 de noviembre 2026

Consulta aquí cómo fue el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy viernes de 6 de noviembre de 2026 y los cambios que marcaron la jornada en los mercados financieros.

Así cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 6 de noviembre 2026

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cerró a la alza con 0.43 con 71,393.57 puntos al cierre de este 6 de noviembre de 2026.

¿En cuánto está el dólar en Banco Azteca hoy 6 de noviembre 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 6 de noviembre de 2026 en $16.95 pesos la compra y en $19.19 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Wall Street hoy 4 de noviembre 2026

Las acciones de Wall Street repuntaron en su mayoría el viernes, revirtiendo la tendencia después de que billones de dólares del valor del mercado bursátil mundial se esfumaran por temor a que las victorias electorales demócratas de esta semana trajeran consigo regulaciones estadounidenses más estrictas para la industria de la IA.

El índice de referencia S&P 500 y el Nasdaq cerraron al alza, impulsados ​​por las acciones de tecnología, servicios de comunicación e industria. El Dow Jones cerró a la baja. Los tres índices registraron pérdidas semanales tras la fuerte caída de la sesión anterior.

El promedio industrial Dow Jones (.DJI) cayó un 0.46%

El S&P 500 (.SPX) subió un 0.31%

El Nasdaq Composite (.IXIC) ganó un 1.1%

Jornada en el petróleo hoy 6 de noviembre 2026

Los futuros del crudo subieron ligeramente a última hora del viernes ante los renovados temores de nuevos ataques estadounidenses contra Irán, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump dijo que pronto decidiría si buscar un acuerdo de paz o destruir lo que queda de Irán.

Los futuros del crudo Brent para enero cerraron a 98,32 dólares el barril, con un alza de 3 centavos, o un 0.03%. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos finalizaron a 90,83 dólares el barril, con un alza de 31 centavos, o un 0.34%.