Martes positivo: BMV y Wall Street cierran al alza los mercados

Los mercados financieros tuvieron una jornada positiva este martes 25 de agosto, con avances tanto en Wall Street como en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en un día marcado por el buen desempeño de las acciones.

Actividad de la BMV hoy

El S&P/BMV IPC, principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, registró una jornada positiva al ubicarse en 66,293.07 puntos.

El indicador presentó un avance de 0.79%, equivalente a una subida de 522.22 puntos respecto a la jornada anterior. Lo que significa que, en términos generales, las acciones que integran este índice tuvieron un comportamiento favorable durante la sesión.

En cuanto al volumen, se reportaron 92,465,453 títulos negociados, es decir, la cantidad de acciones que cambió durante el día.

La BMV cerró al alza, con un incremento de 0.79%, mientras que se negociaron más de 92.4 millones de títulos.

¿Cómo cerró Wall Street este martes 25 de agosto?

El Wall Street terminó la jornada con ganancias en sus tres principales índices, impulsada por el repunte de las acciones tecnológicas.



Dow Jones: Cerró en 53,572.91 puntos, con un avance de 0.29%.

S&P 500: Terminó en 7,676.62 puntos, un incremento de 0.31%.

Nasdaq Composite: Avanzó 0.64%, hasta 26, 145.47 puntos.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 25 de agosto 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 25 de agosto 2026 en 79 mil 057 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 0.11% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 337 mil 961 pesos por unidad.

Precio del dólar hoy 25 de agosto

Hoy el precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.50 pesos la compra y en $16.70 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Mientras que el precio del dólar canadiense en México para agosto 2026, en Banco Azteca está en $10.45 pesos la compra y se vende a $13.29 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último martes del mes.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.