El precio del dólar estadounidense continúa lejos de los 18 pesos para el último martes del octavo mes del año, registrando cambios leves en su valor. Te compartimos el tipo de cambio hoy 25 de agosto 2026 en México.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México agosto 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.80 pesos la compra y se vende en $17.74 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este martes 25 de agosto 2026.

La moneda estadounidense se mantuvo estable este martes; sin embargo, sigue en riesgo de nuevas caídas, ya que los inversionistas analizaban sanciones ampliadas de Washington contra Irán, y los esfuerzos renovados para aliviar la presión sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo.

El dólar estadounidense sigue alejándose de los 18 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 25 de agosto 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.50 pesos la compra y en $16.70 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para agosto 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.45 pesos la compra y se vende a $13.29 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último martes del mes.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

El dólar canadiense sigue arriba de los 13 pesos en México|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 25 de agosto 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 25 de agosto 2026 en 79 mil 057 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 0.11% en comparación con su último cierre. Suman dos días consecutivos de ganancias.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 337 mil 961 pesos por unidad.

El Bitcoin registra ganancias por segundo día consecutivo|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para este 25 de agoto 2026?

El precio del petróleo registró una caída de un 3% de este martes, alcanzando su nivel más bajo en una semana, ya que los operadores restaron importancia a la última campaña de sanciones estadounidenses contra Irán, al considerar que la presión económica representa un riesgo menor para el suministro de petróleo que una escalada militar.

