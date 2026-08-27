Dos mercados, dos caminos: Wall Street en verde y BMV en rojo; así la jornada financiera

Los mercados financieros cerraron con resultados contrastantes este jueves 27 de agosto. Mientras Wall Street terminó la jornada con ganancias, impulsado principalmente por las acciones tecnológicas. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó con pérdidas, en una sesión marcada por movimientos diferentes de los dos lados de la frontera.

¿Cómo cerró la BMV hoy 27 de agosto?

El índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) registró una baja este jueves 27 de agosto. El principal indicador de la BMV se ubicó en 65,829.98 puntos, lo que representó una disminución de 0.55%, equivalente a 361.13 puntos menos.

Durante la jornada, el volumen de operaciones alcanzó 93 millones 206 mil 752 títulos. La variación negativa indica qué hasta el momento.

Wall Street cierrá la jornada en verde

El Wall Street cerró al alza este jueves, impulsada por las acciones tecnológicas: Dow Jones: subió 0.20%, equivalente a 105 puntos, y cerró en 53,569.44 unidades. Mientras que el S&P 500 avanzó 0.72%, para terminar en 7,730.99 unidades.

Finalmente el Nasdaq Composite ganó 1.57%, equivalente a 411.16 puntos, y cerró en 26,541.35 unidades.

¿Cuál es el precio del dólar hoy 27 de agosto 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.70 pesos a la compra, y la venta en $17.74 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para este último jueves de agosto.

El dólar mostró señales de recuperar las pérdidas de la semana pasada, mientras los inversionistas esperaban señales sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.50 pesos la compra y en $16.70 la venta; el tipo de cambio puede ser diferente dependiendo del lugar donde te encuentres.

Y finalmente, el precio del dólar canadiense en México está en $10.40 pesos la compra y se vende a $13.24 pesos mexicanos en ventanilla bancaria de Banco Azteca.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.