¿Te conviene cambiar tu dinero? Precio del dólar vuelve a subir en México; tipo de cambio este jueves

El precio del dólar estadounidense continúa lejos de los 18 pesos para el último jueves del octavo mes del año, registrando cambios leves en su valor. Te compartimos el tipo de cambio hoy 27 de agosto 2026 en México.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México agosto 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.70 pesos la compra y se vende en $17.74 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este jueves 27 de agosto 2026.

La moneda estadounidense mostró señales de recuperar parte de las pérdidas de la semana pasada el jueves, mientras los inversionistas esperaban señales sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal en el simposio de Jackson Hole , tras los datos que mostraron que la inflación se mantuvo más rígida de lo que los economistas habían anticipado.

Precio del dólar estadounidense vuelve a subir en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 27 de agosto 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.50 pesos la compra y en $16.70 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para agosto 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $13.24 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último martes del mes.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Precio del dólar canadiense sigue arriba de los 14 pesos en México|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 27 de agosto 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este jueves 27 de agosto 2026 en 79 mil 336 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 0.40% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda volvió a subir después de una pérdida importante el pasado miércoles.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 344 mil 024 pesos por unidad.

Valor del Bitcoin vuelve a subir la mañana de este jueves|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para este 27 de agoto 2026?

El precio del petróleo subió este jueves después de haber caído al principio de la sesión, mientras los operadores sopesaban las señales de progreso diplomático que involucran a Irán frente a los riesgos persistentes para el suministro de petróleo de Oriente Medio.

