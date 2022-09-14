Cierres por el Funeral de la Reina Isabel II afecta a miles

Miles de personas en Reino Unido se verán afectadas por el funeral de la Reina Isabel II, luego de que se declarara un sorpresivo feriado nacional que provocará el cierre de bancos, supermercados y hasta la posible cancelación de citas médicas.

Los pacientes que han esperado meses por una cita en el Servicio Nacional de Salud (NHS) deberán esperar aún más tiempo si se cancela repentinamente el servicio por el funeral de la Reina Isabel II el próximo 19 de septiembre.

“Para los pacientes que han esperado hasta dos años para una cirugía o para una cita, si se les cancela el día 19 será increíblemente angustioso”, comentó Ellen Welch, copresidenta del grupo de presión de los médicos DAUK.

Draped in the Royal Standard, Her Majesty The Queen's coffin is taken in Procession to Westminster Hall. pic.twitter.com/m19YFYQuWv — The Royal Family (@RoyalFamily) September 14, 2022

Cabe resaltar que el servicio de salud de Reino Unido enfrenta la peor crisis de su historia debido a la pandemia de Covid-19, por lo que más de seis millones de personas se encuentran a la espera de un tratamiento hospitalario. El NHS atiende en promedio 888 mil citas médicas todos los días.

No obstante, un portavoz de la primera ministra Liz Truss indicó que el NHS seguirá funcionando a escala el día del funeral de la Reina Isabel II.

Funeral de la Reina Isabel II provoca cierres por ser día feriado

Sin embargo, muchas compañías británicas se unirán al luto nacional y dejarán de operar el próximo 19 de septiembre, por lo que adelantaron a la población comenzar a tomar precauciones por los cierres.

Un hotel aconsejó intempestivamente a sus huéspedes que se marcharan el lunes y volvieran al día siguiente, ya que su personal se plegará al luto por el funeral. Más tarde y tras protestas, se retractó y permitió a sus huéspedes quedarse, según medios de comunicación locales.

El gobierno británico dijo que no es obligatorio cancelar o posponer eventos, ni cerrar locales, dejando la decisión a las organizaciones.

Her Majesty The Queen’s coffin makes its journey down the Mall to the Palace of Westminster, where it will Lie-in-State until the morning of the State Funeral. pic.twitter.com/FOE5txyunI — The Royal Family (@RoyalFamily) September 14, 2022

Muchos supermercados, que operan en un horario limitado durante otras conmemoraciones nacionales, declararon que estarán cerrados el lunes por el funeral de la Reina Isabel II.

Incluso las personas que deseen comer una hamburguesa tendrán que esperar porque McDonald's dijo que todos sus restaurantes en Gran Bretaña estarán cerrados hasta las 5 de la tarde del lunes.

Algunos bancos de alimentos -un salvavidas para los hogares más pobres- también anunciaron cierres, mientras que varios sindicatos de trabajadores en huelga también han suspendido medidas en señal de respeto.

Asimismo se cancelarán eventos de entretenimiento como la Semana de la Moda en Londres y la Premier League de la liga de futbol inglesa por el funeral de la Reina Isabel II.

