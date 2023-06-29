¿Qué retos existen para AMLO al final de su gobierno?

Rumbo a las elecciones 2024, donde se elegirá a la nueva o nuevo presidente de México y en la recta final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), estos son los retos a los que se puede llegar a enfrentar a cinco años de su triunfo en las elecciones de 2018.

El 1 de julio, AMLO cumplirá cinco años de haber ganado junto a Movimiento Regeneración Nacional (Morena); sin embargo, esto también significa que tiene solo un año para que los compromisos que prometió queden resueltos.

¿Qué compromisos hizo AMLO al inicio de su gobierno?

El presidente AMLO, al tomar protesta, realizó 100 pronunciamientos, de los cuales se comprometió realizar al final de su gobierno, el cual concluirá en octubre de 2024.

Entre las 100 promesas se encuentran:



Becas para estudiantes de primaria y secundaria.

Para 2019 estarán funcionando 100 universidades públicas.

Se cancelará la llamada Reforma Educativa.

Bajarán los sueldos de altos funcionarios.

Se aumentará la pensión a los adultos mayores.

Creación del Banco del Bienestar.

Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno.

Se acabará la impunidad.

Se construirá el Tren Maya.

Se respetará la libertad de expresión, nunca se aplicará censura a ningún periodista o medio de comunicación.

Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia.

Se rehabilitarán las seis refinerías existentes y se iniciará la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para lograr que en tres años se produzca en México toda la gasolina que consumimos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador|Mañanera

¿Qué retos existen para el gobierno de AMLO tras su salida como presidente?

A pesar de que AMLO ha afirmado que a pesar de que él deje de ocupar la silla presidencial, quien resulte el vencedor en las elecciones 2024 seguirá con la transformación; sin embargo, los 100 compromisos que hizo están fijados para el último día de su mandato.

Desde julio de 2021, el mandatario dio por cumplidos 98 de sus 100 compromisos. “Yo en el Zócalo, cuando tomé posesión el 1 de diciembre de 2018, hice 100 compromisos con el pueblo, he cumplido 98", dijo.

Estos son los retos a los que se enfrenta el jefe del Ejecutivo a cinco años de haber ganado:



Programa social Internet para Todos, sobre el cual, AMLO aseveró que para finales de su gobierno estaría en al menos el 94%.

aseveró que para finales de su gobierno estaría en al menos el 94%. Descentralización del gobierno federal.

Esclarecer el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Aclarar el caso de corrupción de Seguridad Alimentaria Mexicana

La inauguración del Tren Maya, la cual está prevista para diciembre de 2023.

El funcionamiento de la refinería Dos Bocas, la cual se prometió en tres años; sin embargo, se reagendó para julio de este año.

Liberación a presos políticos y víctimas de represalias del poder.

A pesar de haber cumplido con la mayoría de sus compromisos, el gobierno de AMLO también se lleva algunas menciones importantes como el sexenio más violento en México, de acuerdo con estadísticas como el INEGI., también, el 2022 se señaló como el más violento más violento para periodistas.