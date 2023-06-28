Estas son las reformas y proyectos más polémicos de AMLO a cinco años de su triunfo

El 1 de julio de este 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumple cinco años de haber ganado las elecciones de 2018 con Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece un recuento de las reformas y proyectos más polémicos del mandatario.

¿Qué reformas han sido las más polémicas a cinco años del triunfo de AMLO?

De acuerdo con la Cámara de Diputados, hasta este 2023, el presidente AMLO ha realizado más de 30 modificaciones a reformas constitucionales, siendo el año 2019, el que más cambios tuvo. Estas son algunas de las más importantes:



Artículo 28 en la que se prohíbe la devolución de impuestos a grandes empresas.

Eliminación del fuero presidencial, en los artículos 108 y 111.

Artículo Quinto Transitorio del Decreto en materia de Guardia Nacional para extender hasta 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas

para extender hasta 2028 la permanencia de las Reforma Energética, la cual fue impedida por el voto del tricolor, ya que no alcanzó la mayoría calificada.

Reforma electoral o mejor conocido como el Plan B

o mejor conocido como el Catalogar megaobras de gobierno Federal como de seguridad nacional

Guardia Nacional|Twitter @GN_MEXICO_

¿Qué proyectos han sido los más polémicos a cinco años del triunfo de AMLO?

El presidente AMLO ha impulsado diversos megaproyectos considerados por muchos como ambiciosos, esta es la lista de algunos de ellos:



Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles AIFA ): el cual comenzó a operar en marzo de 2022, después de 140 amparos; en un principio tenía pocos vuelos.

): el cual comenzó a operar en marzo de 2022, después de 140 amparos; en un principio tenía pocos vuelos. Refinería de Dos Bocas: fue inaugurada el 1 de julio; sin embargo, no comenzó produciendo gasolina. Ante esto, AMLO dio una nueva fecha, un año después comenzará a procesar petróleo.

dio una nueva fecha, un año después comenzará a procesar petróleo. Tren Maya : posiblemente sea el proyecto más reconocido del presidente y ya tiene fecha de inauguración prevista para este diciembre.

: posiblemente sea el proyecto más reconocido del presidente y ya tiene fecha de inauguración prevista para este diciembre. Tren Interurbano: AMLO adelantó que en septiembre se inaugurará el primer tramo del proyecto, el cual operará de la CDMX con dirección a Toluca, Estado de México.

Tren Maya|Twitter @TabascoJavier

Tras el rechazo de dos de las reformas que más anhelaba el presidente, este aseguró que presentará tres proyectos más antes del fin de su mandato en septiembre de 2024, al menos una en materia electoral.