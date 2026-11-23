Cinco hombres fueron encontrados sin vida dentro de una camioneta blindada abandonada en Santa Ana, Sonora, durante la mañana de este lunes 23 de noviembre; el vehículo tenía impactos de bala, estaba equipado con blindaje y carecía de placas; a unos metros de la investigación también se aseguraron cuatro armas largas y casquillos percutidos.

El hallazgo abrió una investigación sobre la procedencia de la unidad y la posible relación de las víctimas con grupos criminales que operan en esta región del estado. Hasta ahora, las autoridades no han revelado sus identidades ni confirmado a qué organización podrían pertenecer.

Una camioneta blindada y cuatro fusiles, entre los indicios

El reporte fue recibido alrededor de las 10:01 horas. Cuando las autoridades llegaron al sitio, encontraron a los cinco hombres con chalecos antibalas; la camioneta RAM blanca presentaba daños por disparos y no tenía matrícula.

Los indicios quedaron bajo resguardo para los análisis periciales, por su parte, la Fiscalía busca establecer cómo ocurrieron las muertes, identificar a las víctimas y determinar de dónde provenía el vehículo.

¿Qué relación tiene el hallazgo con los operativos contra “El Ponchis”?

La investigación también se desarrolla en una zona donde las autoridades han concentrado acciones contra estructuras delictivas, entre los antecedentes recientes está la neutralización de un hombre conocido como “El Meny” y la detención de cuatro personas, dos de las cuales ya fueron vinculadas a proceso por el homicidio de un jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), ocurrido el 18 de junio en Ímuris.

La Fiscalía considera como una línea de investigación la posible relación de los cin

co fallecidos con el grupo atribuido a Saúl Francisco “N”, alias “El Ponchis”, quien cuenta con una ficha de recompensa vigente.

Por ahora, esa posible conexión no está confirmada; las diligencias continúan para esclarecer el hallazgo y establecer si los indicios encontrados en Santa Ana tienen relación con los hechos violentos registrados anteriormente en la región.