Ciudadanos se preparan para la llegada del supertifón “Bavi": ¿Dónde y cuándo impactará?

Los gobiernos y millones de ciudadanos de Taiwán, Japón y el sureste de China están bajo alerta por la cercanía del supertifón Bavi. De acuerdo con el Centro Conjunto de Advertencia de Tifones de Estados Unidos, el ciclón tiene un diámetro mayor a los 1,000 kilómetros, lo que lo hace además de gigantesco, muy peligroso.

Imágenes satelitales confirman que la tormenta cubre una superficie de casi 940,000 kilómetros cuadrados, el equivalente a todo el territorio de Francia.

Bavi avanza por el Océano Pacífico con vientos máximos sostenidos de 184 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzan los 227 kilómetros por hora. Los meteorólogos locales señalaron que se trata del tifón más destructivo que llega a la región desde 1995, y las temperaturas altas en la superficie del océano así como los efectos climáticos del fenómeno de El Niño lo hacen más potente.

This is Super #Typhoon #Bavi smashing into Rota island, #UnitedStates🇺🇸 creating 150 mph ground winds and wind gusts between 180-215 mph. this shows the catastrophic winds occurring. it is expected for all homes to experience significant damage or is completely destroyed. pic.twitter.com/4H8RjsO50n — Skellitor Titan (@Skellitor_Titan) July 6, 2026

¿En dónde va a llegar?

El avance del sistema meteorológico afectará de forma escalonada a estos tres países asiáticos durante las próximas horas:

Taiwán (llega el viernes): Se prevé que las bandas externas del tifón comiencen a golpear el norte de la isla a partir del viernes, con un impacto crítico entre la noche de ese día y el sábado. Las autoridades suspendieron clases y actividades laborales en ocho condados, incluido Taipéi, y evacuaron a cientos de personas en zonas montañosas debido al riesgo de deslaves.

Japón (los días más fuertes serán viernes y sábado): El archipiélago suroeste de Japón, incluyendo la isla de Ishigaki, sufrirá los efectos del gigantesco radio de vientos. Residentes y comerciantes ya protegieron sus ventanas, los supermercados están llenos de compras de pánico y las escuelas permanecerán cerradas.

China (sábado por la noche y domingo): Tras pasar de largo por Taiwán, Bavi tocará tierra en la costa este de China, ingresando formalmente entre las provincias de Fujian y Zhejiang entre la tarde del sábado y las primeras horas del domingo. La zona ya se encuentra vulnerable tras sufrir inundaciones por tormentas previas esta misma semana.

China and Taiwan were bracing for possibly the most destructive tropical storm in years as Typhoon Bavi churned southeast of Taiwan, with winds near 124 mph, and as parts of China were still reeling from Typhoon Maysak https://t.co/jLOil5Phht pic.twitter.com/8QMmqOrAjv — Reuters (@Reuters) July 9, 2026

Llegará con vientos destructivos

La Administración Central de Meteorología de Taiwán (CWA) advirtió que el principal peligro del súper tifón es el gigantesco radio de vientos de tormenta, que abarca 380 kilómetros desde el centro del ojo. Incluso si el núcleo no realiza un impacto directo en tierra firme, la trayectoria que lleva generará condiciones de "tifón del noroeste", el escenario más destructivo para los puertos de las ciudades costeras como Keelung e Yilan.

Ya comenzó a impactar en el transporte porque las aerolíneas comerciales cancelaron más de 180 vuelos programados entre el viernes y el sábado en la región. También el servicio de transbordadores hacia las islas exteriores fue suspendido en su totalidad, mientras los guardacostas detectaron olas de entre cuatro y seis metros de altura en los litorales abiertos, exhortando a la población a no acercarse a las playas.

En Japón, la oficina de turismo y las autoridades locales de la isla de Ishigaki al suroeste del país, monitorean el camino del tifón. Como precauciones por el paso de Bavi, se ordenó el cierre inmediato de escuelas y supermercados, mientras que los pescadores aseguraron sus embarcaciones en los puertos y los agricultores de piña apresuraron sus cosechas para evitar pérdidas totales.

Las autoridades emitieron llamados urgentes a la población para mantenerse resguardada ante el riesgo inminente de deslaves, inundaciones en zonas bajas y el desbordamiento de ríos provocado por el gigante radio de lluvias de la tormenta que están por llegar.