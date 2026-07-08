Estados Unidos lanza nuevos bombardeos en Irán después de declarar el fin del cese al fuego

Estados Unidos reanudó sus operaciones militares y lanzó una nueva serie de ataques aéreos en territorio iraní. La ofensiva aérea comenzó pocas horas después de que el presidente Donald Trump advirtiera públicamente, antes de abandonar la cumbre de la OTAN en Turquía, que el cese al fuego pactado entre ambas naciones estaba prácticamente anulado y que Washington atacaría de nuevo.

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó el inicio de los bombardeos a través de un comunicado oficial, señalando que las operaciones se ejecutan bajo la instrucción directa del presidente. De acuerdo con el organismo militar, el objetivo de esta intervención es reducir la capacidad de Irán para amenazar la libre navegación comercial en el Estrecho de Ormuz, responsabilizando directamente a Irán por atacar buques comerciales y tripulaciones civiles en la región.

US military is conducting fresh strikes on Iran https://t.co/ENcjz7IOYN https://t.co/ENcjz7IOYN — Reuters (@Reuters) July 8, 2026

Explosiones en las ciudades costeras de Irán

Medios estatales y agencias semi-oficiales iraníes, como Fars y Mehr, reportaron fuertes estruendos alrededor de las 23:15 horas (tiempo local). Las detonaciones principales se percibieron en las ciudades portuarias de Bandar Abbas y Sirik, extendiéndose los reportes de actividad militar hacia las localidades costeras de Konarak y Chabahar.

La prensa local informó que los sistemas de defensa aérea de Irán se activaron en el litoral sur del país para intentar derribar e interceptar lo que calificaron como "objetivos hostiles" provenientes del mar. Las autoridades iraníes no han dado a conocer el recuento preliminar de daños materiales o víctimas humanas derivados de esta incursión nocturna.

Funcionarios iraníes llaman "criminal" las amenazas de Trump

Desde que el presidente estadounidense amenazó con atacar nuevamente, los funcionarios iraníes respondieron. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán calificó formalmente a Trump de "criminal", mientras que otros altos funcionarios declararon en televisión internacional que las advertencias del presidente norteamericano son "asquerosas".

Este nuevo choque armado sepulta los esfuerzos previos por estabilizar el Golfo Pérsico y reactiva un escenario de hostilidades directas en una de las rutas marítimas e industriales más vigiladas e importantes para el comercio energético global.