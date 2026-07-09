“El Niño” en México por mes: El calendario de afectaciones desde julio 2026 hasta abril de 2027

Autroridades del Servicio Meteorológico Nacional explicaron este 9 de julio lo efectos que tendrá el fenómeno climatológico, "El Niño", en México, lo que queda este 2026 y durante el inicio del 2027.

¿Cuál es el calendario mes con mes de afectaciones y posibles efectos de "El Niño"?

Lluvias en julio y agosto

De acuerdo a lo que prevé el SMN, las afectaciones arrancan en este verano con una disminución en las lluvias del centro y sur de la República.

Fabián Vázquez, coordinador del organismo, dijo que para los meses de julio y agosto se espera que la cantidad de agua a nivel nacional vaya a la baja. No dejará de llover, pero caerá menos agua de lo normal en el noreste, sur y sureste del territorio.

Regresan las lluvias en septiembre y octubre

El clima cambiará drásticamente cuando llegue el otoño, trayendo un respiro para los campos mexicanos. Las gráficas de las autoridades del clima muestran que para el mes de septiembre las lluvias volverán a entrar en sus condiciones normales.

Para octubre, la probabilidad se aumentará y se esperan lluvias dentro de lo que se espera cada año o incluso por arriba del promedio en distintas regiones.

¿Cuándo habrá más lluvias en México?

La llegada de la temporada de invierno vendrá acompañada de humedad importante para la parte alta del mapa mexicano.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2026, el fenómeno de "El Niño" provocará un incremento de lluvias en el norte y noreste.

De igual manera, el calendario oficial advierte que se registrará una actividad de frentes fríos mucho mayor al promedio histórico.

Heladas en enero y febrero

El arranque del próximo año no será fácil en cuanto a las bajas temperaturas debido al arrastre de los vientos húmedos del Pacífico.

Para los meses de enero y febrero de 2027, el Servicio Meteorológico Nacional comentó que se mantendrá la tendencia de una mayor actividad de frentes fríos que el promedio, lo que obligará a mantener en alerta las zonas serranas.

Calor extremo en marzo y abril

La etapa final de este calendario de afectaciones meteorológicas llegará con un ambiente seco y de alto riesgo para los bosques del país.

Los pronósticos para marzo y abril de 2027 señalan la presencia de ondas de calor severas y temperaturas extremas en la mayor parte del territorio nacional.

Este escenario de baja humedad elevará de forma directa la probabilidad de incendios forestales en las zonas de pastizales.