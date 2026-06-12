Fuego entre ambos países y bloqueos marítimos: Qué está pasando realmente entre China y Taiwán y por qué puede impactar en el mundo

Los ejércitos de China y Taiwán protagonizaron esta semana despliegues con fuego e incursiones navales en el estrecho de Taiwán y el mar de China Meridional, este escenario genera preocupación internacional por al riesgo latente de que estas maniobras terminen en un conflicto armado que paralice las rutas comerciales globales e involucre a otros países de la región.

Las fuerzas armadas taiwanesas dispararon por primera vez cohetes tácticos hacia el espacio marítimo que las separa de la parte continental de China el miércoles 10 de junio de 2026, mientras que buques de guerra de la Armada china ingresaron de forma ilegal el jueves 11 de junio en el perímetro restringido de la isla Taiping, un enclave controlado por Taiwán.

China ha presionado constantemente a Taiwán para que el territorio se anexe nuevamente al gigante asiático. Incluso Taiwán ha manifestado su preocupación ante la invasión rusa a Ucrania porque la respuesta de EU al permitir que continúe y exigirle a Ucrania que ceda parte de su territorio es una antesala de lo que podría esperar de apoyo si China la invade con fuerza militar.

Taiwán lanzó cohetes

La primera parte de este escenario se desarrolló en la costa oeste de Taiwán, específicamente en la ciudad de Taichung. Durante el segundo día de unos ejercicios militares programados para simular la respuesta a una invasión a gran escala, las fuerzas armadas de la isla utilizaron el Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS), una plataforma móvil montada sobre camiones que fue suministrada por el gobierno de los Estados Unidos.

Taiwán usa este armamento con una estrategia asimétrica para contrarrestar la superioridad numérica de China, evitando inversiones masivas en armamento convencional de alto costo que sería difícil de defender en un enfrentamiento directo.

También disparan y se cambian de lugar, los camiones con los sistemas de lanzamiento abandonan coberturas ocultas, se posicionan en la costa, ejecutan las ráfagas de cohetes en un lapso de tres minutos y se trasladan de inmediato a un nuevo sitio secreto. Esto impide que los radares del ejército chino fijen la posición geográfica de las unidades para un contraataque.

El Ministerio de Defensa de Taiwán aclaró que para este ejercicio se utilizaron proyectiles de práctica con alcance reducido, los cuales cayeron al mar dentro del estrecho sin aproximarse a la línea costera de la China continental. Sin embargo, el hecho de dirigir los vectores de disparo de forma directa hacia el estrecho marca un cambio en los entrenamientos de la isla frente a las amenazas de incursión. Este despliegue técnico coincide con la suspensión de un paquete previamente anunciado en diciembre para la venta de 82 sistemas HIMARS adicionales a Taiwán, congelado tras las conversaciones bilaterales entre Trump y Xi Jinping en Beijing.

Taiwan's military conducted a large-scale coastal defence drill, simulating the destruction of an invading Chinese force with live-fire rockets and artillery across eight locations near Taichung. The exercise marked the first operational-area live-fire deployment of the… pic.twitter.com/kY3P1je7hk — India Today Global (@ITGGlobal) June 9, 2026

Buques chinos llegan a un puerto de Taiwán

La segunda parte de la tensión ocurrió en el mar de China Meridional, donde la Guardia Costera de Taiwán denunció la entrada de dos buques de guerra pertenecientes a la Armada de China dentro de la zona prohibida de la isla Taiping (Itu Aba). Las embarcaciones militares chinas navegaron abiertamente hasta una distancia de cuatro kilómetros de la costa de la isla, permanecieron en el perímetro delimitado durante un cuarto de hora y se retiraron tras ser confrontadas y expulsadas por las patrullas de vigilancia de los guardacostas taiwanesas.

Este enclave es de propiedad y administración de facto por parte de Taiwán, pero es reclamado formalmente por China, Filipinas y Vietnam. Su valor radica en su posición geográfica e infraestructura portuaria dentro del archipiélago de las Spratly, una de las zonas de tránsito de marina mercante más activas del mundo.

La incursión fue catalogada por las autoridades de Taipéi como la primera de su tipo en este puerto específico y la definieron como una maniobra de "guerra de zona gris", un término que describe el uso de medios estatales y militares para forzar cambios jurisdiccionales o fronterizos sin llegar a un enfrentamiento armado directo.

China busca controlar rutas comerciales

La entrada de barcos en el puerto de Taiping se vinculó directamente con una operación naval de cinco días que la marina china ejecutó al este de Taiwán. Aunque el gobierno de Beijing justificó estas maniobras como una respuesta de vigilancia a las reuniones de Japón y Filipinas para delimitar sus respectivas zonas económicas exclusivas, el Consejo de Asuntos Marítimos de Taiwán afirmó que el despliegue funcionó como un simulacro de cerco triangular alrededor de la isla.

Buques militares chinos interceptaron las comunicaciones de tres buques de carga comerciales de carácter civil que transitaban por rutas internacionales de la zona. Las tripulaciones de los cargueros fueron obligadas a declarar sus bitácoras de viaje, cargamentos y puertos de destino final.

Para el gobierno de Taiwán, estas exigencias radiales a la marina mercante representan un intento de China por simular que ejerce soberanía legal y control aduanero o de tráfico en aguas internacionales protegidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).

¿Por qué la tensión entre China y Taiwán es preocupante a nivel mundial?

El panorama actual genera alertas entre los analistas de seguridad por la combinación de tres riesgos: