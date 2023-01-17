Estas son las 5 ciudades más caras en Latinoamérica para vivir

La compañía de movilidad global ECA International ofrece un ranking para saber cuáles son las ciudades más caras en Latinoamérica para vivir, en la cual, se toma en cuenta el precio del alquiler, los alimentos básicos y el transporte.

Asimismo, el ranking de ECA International calcula la lista en función de varios factores, incluido el precio promedio de los alimentos básicos para el hogar, como la leche, el aceite para cocinar, el alquiler, los servicios públicos y la fortaleza de la moneda local de las ciudades.

Buenos Aires es la ciudad más cara en Latinoamérica para vivir|Pexels

¿Cuáles son las ciudades más caras para vivir en Latinoamérica?

La ciudad más cara del mundo es Nueva York, le sigue Singapur, Tel Aviv, Hong Kong y Los Ángeles. Además, Asia es el continente más caro para vivir. Pero, ¿cuáles son las ciudades más caras en Latinoamérica?

En primer lugar, se encuentra Buenos Aires, Argentina, seguido por Montevideo en Uruguay, Ciudad de Panamá, Santo Domingo en República Dominicana, Río de Janeiro en Brasil y Santiago de Chile.

En Buenos Aires, rentar un departamento amueblado de unos 82 m² en una zona de ingreso medio puede costar alrededor de 594 dólares, pero este puede subir a los 926 dólares en zonas de altos ingresos.

Por un litro de leche entera se puede pagar hasta 1 dólar con 11 centavos, 12 menos que lo que se pagaría en Nueva York, la primera ciudad más cara del mundo.

En la lista también se puede ver cuántas posiciones subieron o bajaron las ciudades de Latinoamérica, por ejemplo, Buenos Aires subió 55 puestos en un año; si se compara esta ciudad con Bogotá, la capital argentina es 37% más cara.

Por su parte, Bogotá bajó cuatro puestos en un año en el listado de las ciudades más caras para vivir en Latinoamérica.

Mientras que la Ciudad de México se encuentra en la posición 11 de las 24 ciudades más caras de Latinoamérica para vivir; Monterrey se encuentra en la posición 20 y Guadalajara en la 21. La última es Medellín en Colombia.