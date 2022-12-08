Estas son las cinco ciudades más caras para vivir en el mundo

De acuerdo con la lista de The Economist Intelligence Unit, es posible saber cuáles son las ciudades más caras para vivir en el mundo. La lista se basó en el estudio del mercado de un total de 200 productos en 172 ciudades en diferentes continentes. El resultado, fue un top cinco.

En la investigación, se retoma la importania del conflicto entre Ucrania y Rusia, así como las políticas de Covid-19 cero en China, las cuales han generado un incremento en los precios de productos básicos para las familias en todo el mundo.

¿Cuáles son las ciudades más caras para vivir?

En primer lugar se encuentra Nueva York, en Estados Unidos, es decir, es la ciudad más cara del mundo para vivir y se posicionó en este lugar por primera vez en el estudio. Esto fue resultado del aumento de los precios en los alquileres de inmuebles, el alza en las tarifas de energía y el incremento en los precios de los alimentos.

del para vivir y se posicionó en este lugar por primera vez en el estudio. Esto fue resultado del aumento de los precios en los alquileres de inmuebles, el alza en las tarifas de energía y el incremento en los precios de los alimentos. En segundo lugar se encuentra Singapur, Asia, considerado como ciudad y país, que desde hace algunos años se había posicionado como el primer país más caro del mundo para vivir.

Nueva York encabeza la lista|Pexels

El transporte, la alimentación, la vestimenta y los bienes inmuebles pueden alcanzar precios que alcanzan en algunos casos hasta un 35% más en comparación con ciudades como Londres.



En tercer lugar de las ciudades más caras para vivir en el mundo se encuentra Tel aviv. Esta ciudad concentra la mayor cantidad de población en Israel y durante los últimos años se ha visto un incremento en los precios por la apreciación de la moneda local frente al dólar.

para vivir en el se encuentra Tel aviv. Esta ciudad concentra la mayor cantidad de población en Israel y durante los últimos años se ha visto un incremento en los precios por la apreciación de la moneda local frente al dólar. Hong Kong se posiciona en el número cuatro. Esta ciudad tiene una alta densidad poblacional, los altos costos de alquiler se calculan que pueden llegar hasta en 6 mil 500 dólares en barrios populares.

Por último, en posición número cinco de las ciudades más caras para vivir en el mundo se encuentra Los Ángeles, pues ha tenido un incremento en los precios de la gasolina, alimentación y automóviles.

Cabe destacar que de acuerdo con el estudio, el costo de vida en las ciudades más grandes del mundo aumentó un 8.1% este año.