Cae “La Leona”, presunta reclutadora de sicarios del CJNG

La estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue debilitada tras la captura de Alma Rosa “N”, alias “La Leona”, presunta reclutadora de sicarios para la organización criminal.

La mujer fue detenida en Tala, Jalisco, este viernes en una operación para desarticular a esta célula criminal.

“La Leona” del CJNG estaba al mando de “El Lastra”

Fuentes federales indican que la detenida trabajaba para José Gregorio “N”, “El Lastra”, que fue detenido el año pasado por su relación con las operaciones del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán.

Los agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la detuvieron en la calle Nicolás Bravo, entre calle Brizuela y calle Alcalde, de la colonia San Javier, a las 12:10 horas de ayer.

Detienen a supuesto jefe del CJNG en Veracruz

Israel “N”, identificado como presunto jefe operativo del CJNG en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, fue detenido por autoridades federales.

La captura de este sujeto fue informada este sábado 21 de febrero de 2026. El arresto se llevó a cabo luego de

13 cateos en inmuebles en los municipios de Boca del Río y Veracruz, por parte de elementos de la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

También fueron detenidas 14 personas como supuestos integrantes de una célula delictiva dedicada al secuestro.

Liberan a víctima de secuestro tras captura de jefe del CJNG

Los cateos se realizaron en seguimiento a una denuncia ciudadana por el secuestro de una persona el 9 de enero de 2026 en la colonia Lafragua, en Veracruz.

A partir de estos hechos, los agentes de seguridad implementaron diversas técnicas de investigación y desarrollaron líneas de análisis que permitieron identificar varios domicilios vinculados con dicha actividad delictiva.

Los detenidos son nueve hombres y cinco mujeres; en tanto, se aseguraron cinco armas largas, cuatro armas cortas, seis granadas, 19 cargadores, 544 cartuchos útiles, nueve chalecos balísticos, 10 vehículos, 16 motocicletas y diversas dosis de droga. Asimismo, se liberó a una persona secuestrada.

La persona liberada recibió atención médica y orientación para presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial.