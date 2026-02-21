Operativo en Veracruz desmantela célula del Cártel Jalisco Nueva Generación y liberan a víctima de secuestro

Como resultado de una movilización táctica enfocada en la liberación de un individuo privado de su libertad desde el pasado 9 de enero en la zona portuaria de Veracruz, las autoridades lograron un golpe significativo contra la delincuencia organizada en la entidad.

El despliegue de seguridad consistió en una serie de inspecciones legales a distintas propiedades situadas tanto en el puerto como en la demarcación vecina de Boca del Río, acciones que derivaron en resultados positivos para el orden público.

Liberan a víctima secuestrada en Veracruz tras operativos de seguridad efectivos

Durante el desarrollo de estas intervenciones en los domicilios señalados, los agentes de seguridad consiguieron poner a salvo a la víctima del rapto, garantizando su integridad física tras el periodo de cautiverio.

De manera simultánea, los efectivos encargados de la operación concretaron la captura de 14 individuos señalados por su probable participación en delitos de privación ilegal de la libertad. Este grupo de personas fue puesto bajo custodia inmediata para iniciar los procesos legales correspondientes que definan su situación jurídica frente a los hechos ocurridos a principios de mes.

Dentro del grupo de los 14 capturados, destaca la identificación de un sujeto llamado Enrique Meneses. Según los reportes derivados del operativo, se presume que este hombre ejercía funciones de mando a nivel local para la organización criminal conocida como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Su detención representa un punto clave en la desarticulación de la estructura operativa de dicha célula delictiva que mantenía presencia en la región costera del estado.

Capturan a 14 sospechosos, incluyendo a un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

La ejecución de estos cateos en múltiples inmuebles de la zona conurbada permitió no solo la desarticulación de la banda criminal, sino también la recuperación de la persona que había sido sustraída de su entorno desde la fecha mencionada. El éxito de la misión radicó en la coordinación de las fuerzas del orden para intervenir de forma simultánea en los puntos de interés localizados en Veracruz y el ayuntamiento colindante.

Con estas acciones, las corporaciones de seguridad pública reaccionan ante el evento delictivo iniciado el 9 de enero, logrando que el número total de sospechosos arrestados ascendiera a 14 elementos, incluyendo a quien es señalado como el cabecilla regional de la agrupación criminal anteriormente citada.

Los inmuebles intervenidos quedaron bajo resguardo oficial mientras continúan las diligencias necesarias, mientras que la víctima rescatada recibió la atención requerida tras ser extraída de los sitios donde permanecía retenida por sus captores. Este evento marca un precedente en el combate a las actividades de este cártel en los municipios de Veracruz y Boca del Río a través de labores de inteligencia y despliegue en campo.