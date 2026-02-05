¿Alcalde de Tequila estaba al servicio de “El Mencho”? Captura destapa supuestos nexos con el CJNG

En la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” figuran criminales de alta peligrosidad, pero la detención de Diego “N”, presidente municipal de Tequila, dejaría ver posibles nexos de políticos con el cártel.

El edil fue detenido en seguimiento a la Operación Enjambre , una estrategia de seguridad que se implementó primero en el Estado de México en 2024, cuando funcionarios, entre ellos mandos de la policía y alcaldes, fueron detenidos por nexos con el crimen organizado .

‘Limpian’ el Edomex con captura de funcionarios ligados con cárteles

¿Nexos entre el presidente municipal de Tequila y el CJNG de “El Mencho”?

Las investigaciones llevaron a elementos de la Defensa, Marina, Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) catear cinco domicilios en Jalisco, y en el operativo, detuvieron al presidente municipal de Tequila.

El caso apunta a un posible vínculo criminal, pues el edil es investigado por probablemente extorsionar a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar presuntamente relacionado con una célula delictiva del CJNG, de acuerdo con informes de autoridades federales.

En diciembre pasado, una empresa destiladora de agave en Tequila, Jalisco, estuvo vigilada y con sellos de clausura por tres días. La administración de Diego “N” le impuso presuntos impuestos municipales excesivos y, al negarse a pagarlos, fue clausurada y el lugar fue sitiado por patrullas municipales de Tequila. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que situaciones similares han ocurrido en otros negocios del municipio.

La información de las autoridades federales establece que Diego “N” presuntamente lidera una red de corrupción en el Ayuntamiento de Tequila y con ella servidores públicos al parecer extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de probablemente desviar recursos del erario público.

¿Por qué clausuraron empresa destiladora de agave en Tequila?

En mayo de 2025 fue citado a declarar ante la fiscalía de Sinaloa por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco , en el evento llamado Los Señores del Corrido en Zapopan el 29 de marzo de ese año, donde se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.

El presidente municipal de Tequila fue detenido junto a tres servidores públicos del Ayuntamiento. Se trata de Juan Manuel “N”, Director de Seguridad Pública; Juan Gabriel “N”, Director de Catastro y Predial; e Isaac “N”, Director de Obras Públicas, también por estar presuntamente vinculados al CJNG.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares de recompensa por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, líder del CJNG, fundado en 2009, pero que con el tiempo se ha convertido en uno de los cárteles de la droga más violentos de México.

Estados Unidos señala que el CJNG es la organización criminal con mayor capacidad de tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina en México, y en los últimos años, ha incluido el tráfico de fentanilo a ese país.

Asegura que el CJNG ha sido responsable de numerosos homicidios contra grupos narcotraficantes rivales y agentes mexicanos. Incluso se ha señalado que el CJNG habría estado involucrado en intentos de asesinato de funcionarios del gobierno mexicano, según el Departamento de Estado de EU.

La Fiscalía de Jalisco reveló que el grupo musical "Los Alegres del Barranco" usaba una empresa fantasma para firmar contratos. Ahora, los integrantes deben aclarar ante la Unidad de Inteligencia Financiera el aseguramiento de casi seis millones de pesos por un concierto en Zapopan.

Exalcaldesa de Amanalco recibe 70 años de prisión

Uno de los casos a raíz de la Operación Enjambre fue del María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, Estado de México, quien fue detenida el pasado 22 de noviembre de 2025 y fue sentenciada el año pasado a 70 años de prisión al acreditarse su participación en el delito de homicidio calificado.

La expresidenta municipal fue detenida el 22 de noviembre de 2024 en el marco de la Operación Enjambre. La mujer ordenó el homicidio del síndico municipal y un chofer de dicho ayuntamiento. Las víctimas de iniciales G.J.R. y M.A.L.C. fueron asesinadas el 25 de enero de 2023 por órdenes de ella.

Cuando ambos se encontraban en el ejercicio de su función pública, por instrucciones de su superior jerárquica, la entonces presidenta municipal, fueron enviados a una zona de alto riesgo dominada por grupos delincuenciales con presencia en la región, de la cual nunca regresaron con vida.

Comisario ‘levantado’ por proteger al CJNG

Agustín Oropeza Armendáriz , comisario de Seguridad del municipio de Temascalcingo, Estado de México, fue privado de la libertad el 5 de agosto de 2024 junto con su escolta Juan Carlos Zaldívar Zaldívar.

La fiscalía estatal informó que, como hipótesis, detrás del secuestro del comisario existía una línea de investigación relacionada con actividades de protección que él supuestamente daba a grupos criminales.

Fuentes de seguridad consultadas por Fuerza Informativa Azteca (FIA) comentaron que en este caso, presuntamente estaría La Familia Michoacana, quien usó taxistas como halcones para llevárselo por supuestamente pretender proteger al Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ).