Llueve sobre mojado: El clima en México no da tregua y seguirán los aguaceros

El clima en México seguirá presentando lluvias seguirán en buena parte del país este miércoles 10 de junio. Los remanentes de Boris, junto con varios canales de baja presión y la entrada de humedad, mantendrán condiciones para tormentas intensas, posibles inundaciones, deslaves y crecida de ríos en distintas regiones.

Además, mientras el centro y sur del país se preparan para más precipitaciones, en el norte continuará el ambiente extremadamente caluroso.

¿Qué estados tendrán lluvias más fuertes este 10 de junio?

Los pronósticos indican lluvias intensas en:



Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Quintana Roo

También se esperan lluvias muy fuertes en:



Estado de México

Morelos

Tabasco

Yucatán

Mientras que la Ciudad de México, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Chihuahua, Durango y Nayarit registrarán lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica.

Las lluvias más intensas podrían llegar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Las autoridades advierten que estas condiciones pueden provocar reducción de visibilidad en carreteras, encharcamientos severos y afectaciones en zonas bajas.

¿Dónde se esperan fuertes vientos?

Se prevén rachas de hasta 60 kilómetros por hora en:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Yucatán

Quintana Roo

Además, otras entidades del centro del país podrían registrar rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora. Las autoridades recomiendan extremar precauciones por la posible caída de árboles, ramas y anuncios espectaculares.

¿Qué costas tendrán oleaje elevado?

El Pacífico mexicano continuará con mar agitado.

Se esperan olas de entre 1.5 y 2.5 metros en costas de:

Baja California

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

¿Dónde continuará la onda de calor?

Aunque las lluvias dominarán gran parte del país, el calor extremo seguirá presente en el norte.

Las temperaturas más altas se esperan en:



Sonora, con máximas superiores a 45 grados.

Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa, con valores de 40 a 45 grados.

Jalisco, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán alcanzarán temperaturas de entre 35 y 40 grados.

¿La tormenta tropical Cristina representa un riesgo para México?

La tormenta tropical Cristina por ahora no representa un riesgo para el país y se mantiene frente a las costas de El Salvador y no afecta directamente al territorio nacional. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia permanente sobre su evolución.

Cristina se encuentra a unos 520 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate en frontera entre México y Guatemala.

👉Esta tarde, el centro de la #TormentaTropical #Cristina se localiza a 520 km al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, frontera entre #México y #Guatemala.



Por el momento no afecta costas mexicanas. pic.twitter.com/bxDrQqSQsq — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 9, 2026

¿Cómo estará el clima en la CDMX y el Estado de México?

El Valle de México tendrá una jornada marcada por el cielo nublado y la alta probabilidad de lluvia. Durante la tarde se esperan lluvias fuertes en la Ciudad de México y lluvias muy fuertes en zonas del Estado de México, principalmente en las regiones centro, este y suroeste.

Consulta el #Pronóstico por alcaldías en la siguiente imagen⬇️ pic.twitter.com/ERYOLNb1z7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 10, 2026

En la Ciudad de México se pronostican temperaturas de 14 a 16 grados por la mañana y máximas de 22 a 24 grados durante la tarde.

Para el Estado de México, las mínimas oscilarán entre 10 y 12 grados, mientras que las máximas alcanzarán de 20 a 22 grados. También se prevén rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.