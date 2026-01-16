¡Lluvias de invierno! Nuevo frente frío afectará varios estados del sureste

Aunque el frente frío núm. 28 comienza su desplazamiento hacia el mar Caribe, sus efectos continuarán sintiéndose con fuerza en gran parte del territorio nacional durante la tarde de este viernes y la noche.

Por ello, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recomienda a la población extremar precauciones ante el potencial de inundaciones y el fuerte oleaje.

Alertas por lluvias El sistema frontal mantendrá condiciones para lluvias de diversas intensidades:



Intensas: Chiapas y Tabasco.

Chiapas y Tabasco. Muy fuertes: Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca.

Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca. Fuertes: Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Campeche, y zonas de Michoacán y Guerrero (estas últimas debido al ingreso de humedad del Pacífico).

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Campeche, y zonas de Michoacán y Guerrero (estas últimas debido al ingreso de humedad del Pacífico). Chubascos: Yucatán, Quintana Roo y zona centro de Veracruz.

La masa de aire polar asociada seguirá provocando un evento de “Norte” intenso, especialmente en el Istmo de Tehuantepec con rachas de hasta 100 km/h y olas de hasta 4.5 metros. Mientras que en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán, se esperan rachas de 40 a 60 km/h.

Por ello, se mantiene el ambiente de frío a muy frío durante la noche y madrugada, con probabilidad de heladas y bancos de niebla en los estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y el oriente del país.

Ingresa a https://t.co/R8Yan9wj3l donde puedes consultar los fenómenos #Meteorológicos que se encuentran actualmente en territorio nacional, y los efectos que generarán mañana y el viernes en #México pic.twitter.com/1C5Vy5fHHM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 16, 2026

Pronóstico para las próximas horas

Durante la tarde y noche de hoy, se mantienen lluvias intensas en Chiapas y Tabasco, así como muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. El evento de "Norte" continuará azotando el Istmo de Tehuantepec con rachas de hasta 100 km/h y oleaje elevado de hasta 4.5 metros.

Se prevén los siguientes cambios:



Recuperación de temperatura: La masa de aire polar del frente 28 se desplazará hacia el oriente, permitiendo un ascenso en las temperaturas vespertinas en el centro, oriente y sureste del país.



La masa de aire polar del frente 28 se desplazará hacia el oriente, permitiendo un ascenso en las temperaturas vespertinas en el centro, oriente y sureste del país. Llegada del Frente Frío 29: Este nuevo sistema ingresará por el norte y noreste de México , provocando fuertes rachas de viento y posibles tolvaneras al interactuar con las corrientes en chorro.



Este nuevo sistema ingresará por el , provocando fuertes rachas de viento y posibles al interactuar con las corrientes en chorro. Lluvias y descargas eléctricas: Canales de baja presión y la entrada de humedad desde el Pacífico generarán lluvias fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y el Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

Las autoridades exhortan a la población de los estados del norte a tomar precauciones por los fuertes vientos y a los habitantes del occidente y centro a cargar con paraguas ante el potencial de tormentas vespertinas.