Notas
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Llega el primer frente frío 2026-2027: ¿qué zonas de México serán las más afectadas?
El primer frente frío de la temporada 2026-2027 llegará a México: conoce qué estados resentirán más sus efectos y qué condiciones se esperan.
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Frente frío 2026: cuáles serán los meses más gélidos en México
El SMN dio a conocer los meses más gélidos de la temporada de frente frío 2026 y 2027, que se verá influenciada por el fenómeno de “El Niño” en México.
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¿Cuándo llega el primer Frente Frío de la temporada?
¿Ya se acerca el primer Frente Frío de la temporada 2026-2027? Esta es la fecha que dio el Servicio Meteorológico para las primeras heladas de este periodo.
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Masa de aire frío llega a México: habrá heladas y fuertes lluvias en estos estados del 16 al 18 de septiembre
Los primeros fríos podrían llegar a México tras el avance de una masa de aire frío que también provocará lluvias fuertes en estos estados del país.
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"El Niño" tiene 90% de probabilidad de ser muy fuerte este 2026
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió un calentamiento inusual en el Pacífico. El fenómeno de “El Niño” provocará efectos en el invierno, las sequías y las lluvias.
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¡Empieza el año escolar! Lo que dice el calendario de la SEP sobre el inicio del ciclo 2026-2027 y los primeros días festivos
La fecha para el inicio del año escolar está más cerca: te decimos todo sobre el regreso a clases, los puentes y días de consejo técnico, según el calendario se la SEP 2026-2027.