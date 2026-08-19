Del granizo a los 45 °C: el clima que le espera a México

El clima en México este miércoles 19 de agosto tendrá contrastes fuertes, mientras algunas regiones enfrentarán lluvias intensas, granizo y posibles inundaciones, otras tendrán temperaturas superiores a los 45 grados.

El monzón mexicano y las ondas tropicales 28 y 29 mantendrán activa la posibilidad de precipitaciones en buena parte del país.

¿Dónde lloverá más fuerte este miércoles?

Las lluvias más intensas se concentrarán en Guerrero y Oaxaca. También habrá lluvias muy fuertes, en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Veracruz.

En otras zonas del país se prevén lluvias ligeras, principalmente en estados del noroeste, centro, noreste, oriente y sureste.

Las precipitaciones podrían llegar acompañadas de rayos y granizo, además de provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y crecida de ríos y arroyos.

¿Qué estados tendrán temperaturas de más de 40 grados?

El calor tampoco dará tregua. Baja California podría registrar temperaturas superiores a 45 °C en su zona noreste. El termómetro alcanzará entre 40 y 45 °C en partes de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, se esperan temperaturas de 35 a 40 °C en buena parte del occidente, centro, sur y sureste del país.

🌞 El día de ayer, las #Temperaturas más altas en #México, se registraron en regiones de #BajaCalifornia y #Sonora. Más información en el link ⬇️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/2ejL9rLshs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 18, 2026

¿Habrá fuertes vientos y oleaje?

En el Istmo de Tehuantepec se esperan rachas de hasta 70 km/h. También habrá rachas de 40 a 60 km/h en estados como Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En las costas del Pacífico habrá oleaje de hasta 2.5 metros, mientras que en el golfo de Tehuantepec podría alcanzar hasta 3 metros.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

En el Valle de México, la mañana comenzará fresca a templada, con bruma y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde aumentará el calor, pero también la lluvia. En Ciudad de México se esperan chubascos y lluvias fuertes, mientras que en el Estado de México podrían presentarse lluvias muy fuertes, principalmente en el norte, centro y oeste.

Estas precipitaciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y baja visibilidad.

En CDMX se espera una temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 27 a 29 °C. Para el Edomex, la mínima será de 8 a 10 °C y la máxima de 23 a 25 °C.