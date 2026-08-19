Del granizo a los 45 °C: el clima que le espera a México
El clima en México será extremo, en Guerrero y Oaxaca tendrán las lluvias intensas, mientras Baja California podría superar los 45 °C.
El clima en México este miércoles 19 de agosto tendrá contrastes fuertes, mientras algunas regiones enfrentarán lluvias intensas, granizo y posibles inundaciones, otras tendrán temperaturas superiores a los 45 grados.
El monzón mexicano y las ondas tropicales 28 y 29 mantendrán activa la posibilidad de precipitaciones en buena parte del país.
¿Dónde lloverá más fuerte este miércoles?
Las lluvias más intensas se concentrarán en Guerrero y Oaxaca. También habrá lluvias muy fuertes, en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Veracruz.
En otras zonas del país se prevén lluvias ligeras, principalmente en estados del noroeste, centro, noreste, oriente y sureste.
Las precipitaciones podrían llegar acompañadas de rayos y granizo, además de provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y crecida de ríos y arroyos.
¿Qué estados tendrán temperaturas de más de 40 grados?
El calor tampoco dará tregua. Baja California podría registrar temperaturas superiores a 45 °C en su zona noreste. El termómetro alcanzará entre 40 y 45 °C en partes de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Además, se esperan temperaturas de 35 a 40 °C en buena parte del occidente, centro, sur y sureste del país.
🌞 El día de ayer, las #Temperaturas más altas en #México, se registraron en regiones de #BajaCalifornia y #Sonora. Más información en el link ⬇️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/2ejL9rLshs— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 18, 2026
¿Habrá fuertes vientos y oleaje?
En el Istmo de Tehuantepec se esperan rachas de hasta 70 km/h. También habrá rachas de 40 a 60 km/h en estados como Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán.
En las costas del Pacífico habrá oleaje de hasta 2.5 metros, mientras que en el golfo de Tehuantepec podría alcanzar hasta 3 metros.
¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?
En el Valle de México, la mañana comenzará fresca a templada, con bruma y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.
Por la tarde aumentará el calor, pero también la lluvia. En Ciudad de México se esperan chubascos y lluvias fuertes, mientras que en el Estado de México podrían presentarse lluvias muy fuertes, principalmente en el norte, centro y oeste.
Estas precipitaciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y baja visibilidad.
En CDMX se espera una temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 27 a 29 °C. Para el Edomex, la mínima será de 8 a 10 °C y la máxima de 23 a 25 °C.
Consulta en el gráfico, las condiciones #Atmosféricas que se prevén para mañana, miércoles, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/mH3blFDoWU— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 19, 2026