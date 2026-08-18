¿Quién lo entiende? Lluvias y calor: así cambia el clima este martes

El paraguas seguirá siendo necesario en buena parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas de hasta 150 milímetros en zonas de Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

También se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Jalisco, Puebla y Tabasco, mientras que Chihuahua, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán tendrán precipitaciones fuertes.

Las tormentas podrían venir acompañadas de rayos, granizo, fuertes rachas de viento, encharcamientos e inundaciones.

¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta 45 °C?

El calor tampoco dará tregua. Baja California podría superar los 45 °C, mientras que Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas alcanzarían entre 40 y 45 °C.

En Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán se esperan máximas de entre 35 y 40 °C.

Las condiciones del tiempo para las siguientes horas, consúltalas en el video #VideoPronóstico del #SMNmx. ¡Buenas noches! pic.twitter.com/YRe8km0diw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 18, 2026

¿Habrá fuertes vientos y oleaje en las costas?

El SMN prevé rachas de hasta 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec, además de vientos fuertes en estados del norte y centro.

En las costas del Pacífico habrá oleaje de hasta 2.5 metros, mientras que en el Golfo de Tehuantepec podría alcanzar los 3 metros.

La combinación de lluvia, viento y oleaje puede complicar la navegación, reducir la visibilidad y provocar caída de árboles o anuncios.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 26 a 28 °C. Así como una mañana calurosa y por la tarde nublado con alta probabilidad de lluvias.

En el Estado de México habrá mañanas frescas, con bancos de niebla en zonas altas, mientras que por la tarde podrían presentarse lluvias y chubascos con actividad eléctrica y posible granizo. Además se prevén temperaturas de 9 a 11 °C como mínima y de 22 a 24 °C como máxima.