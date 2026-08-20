A preparar el paraguas y el aire acondicionado: el clima en México traerá lluvias fuertes y calorón

El clima en México será extremista, se esperan lluvias intensas, tormentas eléctricas, posibles granizadas, fuertes rachas de viento y temperaturas que todavía rozarán los 45 °C en algunas regiones del país.

El monzón mexicano y la onda tropical 29 serán dos de los principales protagonistas del tiempo durante este jueves 20 de agosto.

¿Dónde lloverá más fuerte este jueves 20 de agosto?

Jalisco tendrá el mayor riesgo de lluvia, con precipitaciones muy fuertes a intensas. También se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que Sonora, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En otras entidades habrá chubascos, entre ellas Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas y Yucatán.

Las precipitaciones más fuertes podrían llegar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de provocar encharcamientos e inundaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene especial vigilancia sobre los efectos del monzón mexicano en el noroeste y de la onda tropical 29 en el sureste.

Las rachas de viento también podrían causar problemas, ya que tienen fuerza suficiente para derribar árboles y anuncios, mientras que los bancos de niebla podrían complicar la visibilidad en carreteras.

¿Dónde hará más calor este 20 de agosto?

El calor tampoco dará tregua. Baja California podría superar los 45 °C en su zona noreste. Además, se esperan temperaturas de 40 a 45 °C en regiones de Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Con máximas de 35 a 40 °C estarán estados como Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

La onda de calor seguirá presente en zonas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

🌞🥵 Ayer, las #Temperaturas más altas en #México, se registraron en regiones de#BajaCalifornia. Las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados #Celsius. Más información en el link ⬇️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/IlD1MK4PfD — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 19, 2026

¿Habrá fuertes vientos y oleaje?

Las rachas más fuertes, de 50 a 70 km/h, se esperan en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Puebla.

También habrá rachas de hasta 60 km/h en estados como Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

En el mar, el golfo de Tehuantepec tendrá oleaje de hasta 2.5 metros, mientras que las costas de Baja California, Tabasco, Campeche y Yucatán podrían registrar olas de hasta 2 metros.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

En el Valle de México se espera una mañana fresca a templada, con cielo medio nublado, bruma y ambiente frío en las zonas altas del Estado de México.

Por la tarde aumentará la nubosidad y podrían presentarse lluvias fuertes en Ciudad de México y el norte y oeste del Estado de México, acompañadas de actividad eléctrica y granizo. Existe riesgo de encharcamientos e inundaciones.

En CDMX, la temperatura estará entre 13 y 15 °C como mínima y alcanzará de 24 a 26 °C como máxima.

Para el Edomex, se prevén mínimas de 8 a 10 °C y máximas de 21 a 23 °C.