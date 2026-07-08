El diluvio ya está aquí: Se esperan varios días de lluvias intensas en distintos estados

Si planeas salir la noche de este martes y el miércoles, prepara el paraguas, porque el clima en México estará marcado por lluvias intensas, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y calor extremo, un contraste que afectará a gran parte del país.

Mientras varios estados enfrentarán precipitaciones capaces de provocar inundaciones y crecidas de ríos, en el noroeste persistirá la onda de calor con temperaturas que rebasarán los 45 grados.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes hoy?

Las lluvias se esperan en:



Lluvias intensas : Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

: Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Muy fuertes: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Fuertes: Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos: Baja California Sur, Aguascalientes y Tlaxcala.

Las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento, además de favorecer inundaciones, deslaves y reducción de la visibilidad en carreteras.

¡Mantente alerta! ⚠️



Te compartimos el #Pronóstico de #Lluvia acumulada para este martes 07, miércoles 08 y jueves 09 de julio.



Revisa los detalles y comparte. ⤵️ pic.twitter.com/Na8S8VNbw7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 7, 2026

¿Dónde hará más calor este miércoles?

El calor seguirá siendo intenso en el norte y noroeste del país.

Las temperaturas más altas serán:



Más de 45 °C: Baja California y Sonora.

De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán.

De 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La onda de calor continuará principalmente en Sonora y Baja California Sur.

Ayer, las #Temperaturas más altas en #México, se registraron en regiones de #BajaCalifornia y #Sonora. Las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados #Celsius. Más información en el link ⬇️https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/5aZtnpnYR1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 7, 2026

Recomendaciones por el clima en México

Ante el pronóstico, las autoridades recomiendan:



Evitar cruzar calles o ríos con corrientes de agua.

No resguardarse debajo de árboles o anuncios durante tormentas.

Mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol en las zonas con calor extremo.

Consultar reportes viales antes de salir si vives en zonas con lluvias intensas.

¿Cómo será el clima hoy en la CDMX y el Estado de México?

El Valle de México amanecerá con bancos de niebla en zonas altas y ambiente fresco, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad y se esperan lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el centro y oeste del Estado de México. Cabe señalara, que alertaron sobre lluvias que podrían durar tres días en la capital del país. Recomiendan estar atentos ante cualquier aviso de las autoridades.

⚠️Atención capitalinos seguirán las precipitaciones durante esta semana. Para el miércoles se prevén #Lluvias de fuertes a muy fuertes en la #CDMX ¡Tomen precauciones! pic.twitter.com/CMBEeHocat — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 7, 2026

Las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, granizo y rachas de viento, con riesgo de encharcamientos, inundaciones, deslaves y baja visibilidad.

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25 °C y mínima de 11 a 13 °C. En el Estado de México se esperan entre 6 y 8 °C por la mañana y máximas de 21 a 23 °C.