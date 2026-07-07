La región de México donde la canícula podría no formarse en verano 2026 mientras “El Niño” se fortalece

Aunque a mediados de julio se espera la llegada de la canícula, un periodo conocido por la disminución de lluvias y el aumento de calor, en 2026 hay una región de México donde este fenómeno podría no presentarse gracias al “El Niño”.

Se trata de Yucatán, donde las autoridades meteorológicas consideran que las condiciones atmosféricas favorecerán a la temporada de lluvias, por lo que no existen indicios de una canícula significativa para el estado.

¿Qué estado de México podría no recibir a la canícula en 2026?

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que, con base en los modelos meteorológicos más recientes y el análisis de las condiciones del Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México, no existen indicios de una canícula durante julio y agosto de 2026.

De acuerdo con el titular de Procivy, Hernán Hernández Rodríguez, durante esos meses seguirán presentándose lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, principalmente por el paso de ondas tropicales, el ingreso de humedad y ciclones tropicales.

Esto significa que, aunque podrían registrarse algunos días con poca lluvia y algo calurosos, solo formarían parte del comportamiento de la temporada y no de la canícula en sí.

¿Qué tiene que ver El Niño con la canícula?

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevé que “El Niño” se fortalezca rápidamente entre los meses de julio y septiembre de 2026, con temperaturas del océano Pacífico por encima de lo normal.

Lo que modificaría los patrones de lluvia y temperatura en distintas partes del planeta, aumentando las probabilidades de sequías, lluvias intensas y olas de calor en diferentes regiones.

Para el caso de la Península de Yucatán, los especialistas aclaran que la presencia del sistema ENSO no significa que haya menos lluvias durante el verano, sino que sería más culpa de las ondas tropicales y la humedad de la región.

La canícula no siempre ocurre igual en Yucatán

Los registros climáticos muestran que la canícula en Yucatán no tiene un comportamiento fijo. Hay años en los que prácticamente no se presenta, otros en los que sólo afecta algunas zonas del estado y temporadas donde la lluvia para pero solo por unos cuantos días.

Este comportamiento es distinto al de otras regiones de México, donde históricamente la canícula suele provocar temperaturas más altas, sin que necesariamente se hablen de 40 días de calor extremo.

Por esa razón, Protección Civil Yucatán señala que el pronóstico de lluvias no depende únicamente de “El Niño”, sino de la interacción de varios factores atmosféricos y oceánicos.

