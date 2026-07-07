¿Lloverá en tu alcaldía? Activan Alerta Amarilla en ocho zonas de la CDMX

La tarde de este lunes estará marcada por condiciones meteorológicas adversas en distintos puntos de la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó la activación de la Alerta Amarilla debido al pronóstico de lluvias fuertes acompañadas de posible caída de granizo, fenómeno que podría generar complicaciones en la movilidad y afectaciones menores en algunas zonas de la capital.

De acuerdo con la dependencia, las precipitaciones se esperan entre las 16:40 y las 22:00 horas, periodo en el que podrían acumularse entre 15 y 29 milímetros de lluvia, suficiente para provocar encharcamientos, reducción de la visibilidad y tránsito lento en vialidades con problemas recurrentes de drenaje.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar previsiones si tiene actividades al aire libre o debe trasladarse durante la tarde.

¿Qué alcaldías tendrán las lluvias más intensas?

La SGIRPC detalló que la Alerta Amarilla se mantiene para ocho demarcaciones donde existe mayor probabilidad de lluvias fuertes y caída de granizo.

Las alcaldías incluidas en el aviso son:



Azcapotzalco.

Benito Juárez.

Cuauhtémoc.

Gustavo A. Madero.

Iztacalco.

Iztapalapa.

Miguel Hidalgo.

Venustiano Carranza.

En estas zonas podrían presentarse encharcamientos en calles y avenidas, además de afectaciones temporales a la circulación vehicular, especialmente durante las horas de mayor intensidad de la lluvia.

Protección Civil emite recomendaciones para evitar riesgos

Ante las condiciones previstas, Protección Civil llamó a la población a extremar precauciones y adoptar medidas sencillas que pueden ayudar a prevenir incidentes.

Entre las principales recomendaciones se encuentra salir de casa con paraguas o impermeable y colaborar para evitar inundaciones manteniendo libres de basura las coladeras y evitando tirar residuos o grasas al sistema de drenaje.

También se aconseja no caminar ni conducir por calles inundadas o con fuertes encharcamientos, ya que el nivel del agua puede ocultar baches, coladeras abiertas u objetos arrastrados por la corriente que representen un peligro para peatones y automovilistas.

De igual forma, las autoridades sugirieron mantenerse alejados de árboles, postes, cables eléctricos, muros deteriorados y anuncios espectaculares que pudieran caer a consecuencia de las ráfagas de viento o del reblandecimiento del suelo.

¿Qué hacer en caso de una emergencia?

Las autoridades capitalinas recordaron que, ante cualquier incidente relacionado con las lluvias, la ciudadanía puede solicitar apoyo a través de los canales de atención habilitados.

Los números disponibles son el 911 para emergencias, Locatel (55 5658 1111) para orientación y reportes, así como el 55 5683 2222 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Finalmente, la dependencia reiteró el llamado a mantenerse pendiente de las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones del clima pueden modificarse a lo largo de la tarde y noche, especialmente durante la actual temporada de lluvias en la capital del país.

