Del calor sofocante a las tormentas: así se comportará el clima en México este 7 de septiembre

Si este lunes 7 de septiembre tienes que salir de casa, conviene que antes revises el pronóstico del clima, porque este inicio de semana se esperan lluvias de fuertes a intensas en distintas regiones de México, acompañadas de descargas eléctricas y, en algunas zonas, posible caída de granizo.

El panorama será distinto dependiendo del estado: mientras algunas entidades enfrentarán precipitaciones que podrían generar encharcamientos e inundaciones, en otras el calor seguirá siendo protagonista, con temperaturas que podrían alcanzar hasta 45 grados Celsius.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano, la inestabilidad atmosférica, canales de baja presión y otros sistemas favorecerán las condiciones para lluvias en buena parte del territorio nacional.

¿Cómo estará el clima en CDMX este lunes 7 de septiembre?

Si estás en la Ciudad de México, el día comenzará con cielo medio nublado a nublado y un ambiente fresco; para las zonas altas del Valle de México se prevén condiciones más frías.

Conforme avance la jornada, el ambiente será cálido, pero aumentará la nubosidad y habrá probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la CDMX, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El pronóstico advierte que estas precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves y reducción de la visibilidad.

Para la capital se espera una temperatura máxima de 22 a 24 °C y mínima de 12 a 14 °C. También se pronostica viento del noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Lluvias en México: estos estados esperan las precipitaciones más intensas

Las lluvias más fuertes del lunes se concentrarán principalmente en el noroeste del país.

Se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Por otra parte, habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

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¿Dónde hará más calor el 7 de septiembre?

El calor no dará tregua en varias regiones del país. Las temperaturas más elevadas, de 40 a 45 °C, se pronostican en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 40 °C en Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, el suroeste del Estado de México y Querétaro, las máximas estarán entre 30 y 35 °C.

Además, el pronóstico señala que continuará la onda de calor en zonas de Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.