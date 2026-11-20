Se espera que el sábado 21 de noviembre de 2026 el clima en México esté marcado por el el frente frío número 8.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las zonas donde continuará desplazándose son el noroeste y norte de México.

Reporte del clima en México para el sábado 21 de noviembre

Este sábado se esperan rachas fuertes de viento y lluvias con chubascos en dichas regiones.

Canales de baja presión en el interior del territorio nacional y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en el noreste, oriente, occidente, centro, sureste y sur del país.

Finalmente, un canal de baja presión en el sureste del país, ocasionará lluvias y chubascos sobre Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estados con más lluvias para el 21 de noviembre de 2026

Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo

Lluvias aisladas: Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

¿Dónde hará más frío el fin de semana?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Durango y Baja California

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex el 21 de noviembre 2026?

En la mañana en el Valle de México se espera cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México (Edomex).

Durante la tarde, ambiente de templado a cálido, incremento en la nubosidad con probabilidad para lluvias aisladas en el Edomex y la Ciudad de México (CDMX).

La temperatura mínima en la CDMX será de 9 a 11 °C y la máxima de 24 a 26 °C, mientras que en Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 21 a 23 °C.