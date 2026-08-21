Lluvias intensas y calor extremo llegan a México; estos son los estados más afectados

El viernes 21 de agosto de 2026 será extremo, mientras algunas regiones enfrentarán lluvias torrenciales, en otras el termómetro volverá a acercarse a los 45 °C.

El monzón mexicano, la onda tropical número 29 y varios sistemas de baja presión mantendrán las condiciones inestables en buena parte del territorio nacional.

¿Dónde lloverá más fuerte mañana 21 de agosto?

El mayor riesgo estará en el occidente y noroeste del país. Durango, Nayarit y Jalisco podrían recibir lluvias intensas.

También se esperan lluvias muy fuertes en Sinaloa, Michoacán y Guanajuato. Mientras que en Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas tendrán lluvias fuertes, mientras que otros estados del centro, sur y sureste registrarán chubascos.

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¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta 45 grados?

El calor seguirá pegando con fuerza. Baja California podría superar los 45 °C en el noreste.

Entre 40 y 45 °C se esperan en zonas de Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Además, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y otros estados podrían alcanzar entre 35 y 40 °C.

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¿Habrá granizo, inundaciones y fuertes vientos?

Las lluvias más intensas podrían llegar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de provocar encharcamientos e inundaciones.

El viento también será protagonista. Sonora, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas podrían registrar rachas de hasta 70 km/h, con riesgo de caída de árboles y anuncios.

En zonas de carretera, los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad.

El monzón mexicano continuará sobre el noroeste, mientras la onda tropical número 29 avanzará por el sur del país.

A esto se suma el ingreso de humedad del océano Pacífico y una circulación ciclónica en altura. Además, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico al sur de México.

¿Cómo estará el clima mañana en CDMX y Edomex?

En el Valle de México habrá una mañana fresca a templada, con cielo medio nublado y bruma. En las zonas altas del Estado de México se espera ambiente frío.

Por la tarde aumentará la nubosidad y podrían presentarse lluvias y chubascos en CDMX y Edomex, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C.

Para el Edomex, se espera una mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

El viento tendrá componente este, con rachas de hasta 50 km/h.