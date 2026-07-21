Canícula golpea con calor intenso y el monzón mexicano traerá lluvias a estos estados

Con la llegada de la canícula 2026 a México, algunos estados registrarán una disminución de lluvias, pero con la presencia del monzón mexicano, el pronóstico podría cambiar ligeramente el clima este martes 21 de julio.

Monzón mexicano provocará fuertes lluvias en estos estados el martes 21 julio

El monzón llegará al noroeste del territorio nacional y, en interacción con canales de baja presión, crearán condiciones perfectas para generar chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el oriente, sur y sureste del país.



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste y noroeste), Michoacán (sur) y Guerrero (suroeste y costa).

Chubascos con lluvias: Jalisco (sur), Colima, Estado de México (suroeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tabasco.

A su vez se pronostica viento con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, golfo de California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí y Oaxaca (istmo de Tehuantepec), y de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Pronóstico de temperaturas este martes 21 de julio 2026

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora, Sinaloa, Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y suroeste), Nuevo León (este y noreste) y Tamaulipas (centro y noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte).

Clima en CDMX y Edomex este martes 21 de julio

Durante la mañana de este martes, se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado con un ambiente fresco en la Ciudad de México (CDMX).

Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (sur y occidente).

La temperatura mínima en la capital será de 13 a 15 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 23 a 25 °C.