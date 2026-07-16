Mapa de la canícula en México: ¿En qué estados lloverá menos a finales de julio 2026?

La canícula suele asociarse a un periodo de altas temperaturas que dura hasta 40 días. Pero en realidad, el fenómeno llega a México con una disminución gradual de lluvias en diversos estados.

Aunque se espera que a mediados y finales de julio 2026 este fenómeno comience a influir en gran parte del país, la temporada de ciclones tropicales continuará activa.

¿Cuándo se presenta la canícula en México?

La canícula no representa la época más calurosa del añ o y tampoco tiene una fecha fija de inicio o término, como se suele creer. Si bien, generalmente llega entre julio y agosto, el fenómeno se estudia con base en la disminución de lluvias.

Con información de Meteored México, esto ocurre porque cambia la circulación atmosférica. Los vientos alisios se fortalecen y un sistema de alta presión se establece sobre el país y gran parte de la humedad se desplaza hacia el norte y occidente de México.

No obstante, algunos estados seguirán registrando lluvias intensas por la influencia del Monzón Mexicano y la posible formación de ciclones en el océano Pacífico.

En tanto que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advierte que hacia finales de esta semana persistirá un a mbiente caluroso a muy caluroso en estados del noroeste y norte del país, así como en entidades del litoral del Pacífico y la península de Yucatán.

Mapa de la canícula: estos estados podrían recibir menos lluvia

Si bien la lluvia no desaparecerá por completo, sí podría presentarse con menor frecuencia en varias entidades del centro, oriente, sureste y parte del noreste del país.

De acuerdo con el comportamiento habitual de la canícula y los modelos meteorológicos analizados por Meteored , los estados donde las precipitaciones podrían disminuir son:

Noroeste: Es la región donde los modelos coinciden en que lloverá con acumulados de apenas 10 a 50 mm como máximo:



Tamaulipas

Nuevo León.

Península de Yucatán: El mapa indica también acumulados de lluvia mínimos en:



Yucatán

Campeche

Quintana Roo

Región Noroeste: El modelo principal (ECMWF) estima lluvias mínimas inferiores a 20 mm o incluso nulas:



Baja California

Baja California Sur

Franja Centro, Oriente y Sureste: En estas zonas las precipitaciones serán dispersas, incluso por debajo de la media normal para estas fechas:



Veracruz

Tabasco y zonas del sureste.

Estas entidades son las que tradicionalmente presentan los efectos más notorios de la canícula, aunque las lluvias podrían aparecer de forma aislada y, en algunos casos, ser fuertes con actividad eléctrica, granizo y rachas de viento.

¿Cuáles son los estados dónde seguirá lloviendo con fuerza a finales de julio?

Mientras una parte del paí s tendrá menos lluvia , otras regiones continuarán registrando tormentas intensas.

Los pronósticos indican que el norte y occidente de México concentrarán los mayores acumulados de precipitación gracias al Monzón Mexicano y al aporte de humedad de sistemas tropicales que podrían desarrollarse en el Pacífico.



Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Posible ciclón tropical se acerca a México con lluvias

El SMN informó que este viernes 17 de julio, la onda tropical número 19 será absorbida por una zona de baja presión ubicada al sur de las costas de Colima, sistema que podría evolucionar a ciclón tropical durante el sábado.

Aunque hasta el momento no se prevé un impacto directo sobre territorio mexicano, este tipo de sistemas trae humedad hacia el occidente y norte del país, favoreciendo lluvias intensas.

Por ello, a contrario de lo que muchos creen con la canícula, algunas entidades enfrentarán más días soleados y secos, otras seguirán bajo riesgo de lluvias fuertes, inundaciones y deslaves.