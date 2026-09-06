Monzón mexicano y nueva onda tropical se aproximan; así será el clima en el país

Monzón mexicano y nueva onda tropical México. Este domingo 6 de septiembre, el clima podría complicar los planes en distintas zonas del país, con lluvias, tormentas eléctricas y temperaturas muy altas. Antes de salir, revisa el clima en tu estado ante los cambios repentinos en el tiempo.

¿En qué estados va a llover el domingo?

Un monzón mexicano, una vaguada en niveles medios de la atmósfera e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de la República Mexicana, ocasionarán lluvias puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Baja California Sur (centro y sur), Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (este y oeste) y Yucatán (centro).

: Baja California Sur (centro y sur), Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (este y oeste) y Yucatán (centro). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Zacatecas (oeste), Coahuila (sur), Nuevo León (centro), Tamaulipas (suroeste), Nayarit (oeste), Jalisco (norte), Colima, Michoacán (norte), Guerrero (norte y este), Morelos, Ciudad de México, Estado de México (oeste y centro), Hidalgo (sur), Tlaxcala, Puebla (este y sureste) y Chiapas (sur).

: Zacatecas (oeste), Coahuila (sur), Nuevo León (centro), Tamaulipas (suroeste), Nayarit (oeste), Jalisco (norte), Colima, Michoacán (norte), Guerrero (norte y este), Morelos, Ciudad de México, Estado de México (oeste y centro), Hidalgo (sur), Tlaxcala, Puebla (este y sureste) y Chiapas (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes : San Luis Potosí (este), Aguascalientes, Guanajuato (suroeste), Querétaro (sur), Tabasco (suroeste), Campeche (norte) y Quintana Roo (norte).

: San Luis Potosí (este), Aguascalientes, Guanajuato (suroeste), Querétaro (sur), Tabasco (suroeste), Campeche (norte) y Quintana Roo (norte). Intervalos de chubascos: Baja California.

Temperaturas máximas este domingo

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán.



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Sonora (noroeste, oeste y este), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y centro).

: Baja California (noreste), Sonora (noroeste, oeste y este), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y centro). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur (noroeste y centro), Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Tabasco (noroeste), Oaxaca (sureste), Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur (noroeste y centro), Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Tabasco (noroeste), Oaxaca (sureste), Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Así que si tienes planes para mañana, el prónostico será clave para saber si necesitarás paraguas, más tiempo para trasladarte o tomar precausiones ante el calor.

