Nuevo mes y la lluvia no para: Así estará el clima en México hoy sábado 1 de agosto

Inicia el mes de agosto y las lluvias continúan en gran parte del territorio nacional de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional , provocadas por el monzón mexicano y la onda tropical número 23. Así será el clima para este sábado 1 de agosto.

Además, algunos estados de la republica llegarán a temperaturas máximas superiores a 45 °C.

¿Dónde lloverá este 1 de agosto?

Guerrero será el estado con lluvias más intentas (75 a 150 mm), sin embargo, también se esperan lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit , Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

En Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes.

En https://t.co/R8Yan9vLdN consulta las condiciones #Meteorológicas que habrá esta noche y mañana en territorio nacional, así como los fenómenos meteorológicos que generan efectos actualmente en #México pic.twitter.com/zBTLk6byCI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 1, 2026

Mientras que los intervalos de chubascos llegarán a Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Yucatán.

Lluvias aisladas en Baja California, Coahuila, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

¿Cuál será la temperatura este 1 de agosto?

En los estados de Baja California y Sonora se pronostican temperaturas máximas superiores a 45 °C.

El informe también indica que habrá temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán.

En Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C.

Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México estarán en el rango de 30 a 35 °C.

Pronóstico de viento y oleaje para el 1 de agosto

La CONAGUA informó las siguientes rachas de viento y oleaje para este 1 de agosto.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Habrá el resto de la tarde y las primeras horas de la noche de hoy, #Chubascos en regiones de la #PenínsulaDeYucatán. Más información, en la imagen pic.twitter.com/izIUtsXpq9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 1, 2026

Clima en CDMX y Estado de México para el 1 de agosto

Durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, con un ambiente de fresco a templado en la mayor parte de la región. En las zonas de mayor altitud prevalecerán condiciones frías, acompañadas de bancos de bruma. Para la tarde, el ambiente cambiará a templado y cálido, con incremento de la nubosidad y probabilidad de lluvias.

Se prevén intervalos de chubascos en la Ciudad de México, mientras que en el norte y occidente del Estado de México podrían registrarse chubascos con lluvias puntualmente fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima estimada para mañana será de 26 a 28 °C en la Ciudad de México, con una mínima de 13 a 15 °C.

