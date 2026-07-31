¿A qué hora dejará de llover hoy en CDMX 31 de julio de 2026? Hora exacta

Este último día del mes la lluvia en la Ciudad de México (CDMX) se hará presente en las 16 alcaldías hoy viernes 31 de julio de 2026, por lo que las autoridades pidieron a la población extremar precauciones.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX informó en su reporte más reciente que se actualizó la Alerta Amarilla por fuertes lluvias y posible caída de granizo para la tarde.

¿A qué hora dejará de llover hoy en CDMX?

Las autoridades de protección civil dieron a conocer esta tarde que la lluvia ya se registra en las 16 alcaldías de la capital. De acuerdo con el reporte que se emitió a las 15:50 horas, se tiene previsto que el periodo de lluvia en la CDMX hoy sea hasta las 20:00 horas de la noche.

En el Valle de México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se tenía previsto durante la tarde la presencia de ambiente cálido a caluroso; cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México (oeste, centro y oriente), acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Recomendaciones en caso de lluvia fuerte

Debido a la lluvia que ya cae en la capital, no se descarta la caída de granizo, por lo que las autoridades emitieron recomendaciones para la población de cómo actuar ante una situación como la de hoy.



Retirar la basura de las coladeras del interior de la casa

Cerrar puertas y ventanas

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, pues podrías caer o ser arrastrado por el agua si la fuerza es mayor

Si sales de casa usa paraguas (que no tengan punta de metal) o impermeable

Toma en cuenta que las lluvias fuertes pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, además de la caída de ramas, árboles y lonas.