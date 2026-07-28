No guardes el paraguas: las lluvias volverán a golpear por el huracán Genevieve

El clima volverá a dividir al país este martes 28 de julio. Mientras en el occidente, centro y sur se esperan lluvias intensas con riesgo de inundaciones, en el norte continuará el ambiente sofocante con temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el monzón mexicano, la influencia del huracán Genevieve, la onda tropical 21 y varios canales de baja presión mantendrán condiciones para tormentas, descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento en buena parte del territorio nacional.

¿Qué estados tendrán lluvias más intensas este 28 de julio?

Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en cinco entidades:

Lluvias intensas:



Jalisco (suroeste)

Colima

Michoacán (suroeste)

Guerrero (norte y este)

Oaxaca (oeste)

Lluvias muy fuertes:

Nayarit

Morelos

Puebla

Chiapas

Lluvias fuertes:

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Ciudad de México

Estado de México

Tlaxcala

Veracruz

Además, habrá chubascos en Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tabasco registrarán lluvias aisladas.

Las lluvias podrían presentarse con descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento, condiciones que aumentan el riesgo de:



Inundaciones y encharcamientos.

Crecida de ríos y arroyos.

Caída de árboles y anuncios espectaculares.

Baja visibilidad por bancos de niebla en carreteras.

Afectaciones en la movilidad de zonas urbanas.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil y evitar cruzar calles o cauces con corriente.

¿Dónde seguirá la onda de calor en México?

Aunque buena parte del país tendrá lluvias, el calor continuará en varias entidades del norte.

Las temperaturas más altas serán de:



Más de 45 °C: noreste de Baja California.

Entre 40 y 45 °C: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Entre 35 y 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, este martes comenzará una nueva onda de calor en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

El comportamiento de las #Temperaturas más altas que se registran en #México consúltalo en nuestros mapas de temperatura máxima disponibles diariamente en https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/XDU2wnkyki — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 27, 2026

¿Habrá viento fuerte y oleaje elevado?

El pronóstico prevé rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En tanto, el oleaje alcanzará entre 2 y 3 metros en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, mientras que el mar de fondo afectará el litoral de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo será el clima en la CDMX y el Estado de México?

El Valle de México tendrá cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día.

Por la mañana se espera ambiente fresco, bruma y temperaturas frías en zonas altas. Por la tarde aumentará la probabilidad de lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México se pronostican temperaturas de 12 a 14 °C por la mañana y 24 a 26 °C durante la tarde. Para el Estado de México se prevén mínimas de 8 a 10 °C y máximas de 20 a 22 °C, con viento del sur de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

