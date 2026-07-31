Julio cierra con lluvias muy fuertes y calorón... así estará el clima en México este viernes

El clima en México cerrará este mes con lluvias, tormentas eléctricas y posible caída de granizo, en el norte continuará el ambiente extremadamente caluroso, con temperaturas que podrían superar los 45 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el monzón mexicano, la onda tropical número 22 y diversos sistemas atmosféricos favorecerán precipitaciones desde el noroeste hasta el sureste del país.

¿En qué estados lloverá más este 31 de julio?

Las lluvias más intensas se esperan en Morelos, Puebla y Oaxaca.

También habrá lluvias fuertes en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Colima, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche y Yucatán, con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En Zacatecas, Tabasco y Quintana Roo se pronostican chubascos, mientras que Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes registrarán lluvias aisladas.

¿Dónde seguirá el calor más intenso en México?

Las temperaturas más altas, superiores a 45 °C, se prevén en zonas del noreste de Baja California y el oeste y noroeste de Sonora.

Además, estados como Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas alcanzarán entre 40 y 45 °C, mientras que gran parte del occidente, centro y sureste tendrá máximas de 35 a 40 °C.

Ayer, las #Temperaturas más altas en #México, se registraron en regiones de #BajaCalifornia y #Chihuahua. Las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados #Celsius. Más información en el link ⬇️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/6VOAkGP0yN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 30, 2026

¿Habrá viento fuerte y oleaje elevado?

El pronóstico también contempla rachas de viento de hasta 60 km/h en estados del norte y la península de Yucatán.

En el Pacífico habrá oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de Baja California y de 1 a 2 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por lo que se recomienda atender las indicaciones de Protección Civil si se realizan actividades en playas o navegación.

¿Cómo estará el clima en la Ciudad de México y el Estado de México?

En el Valle de México se espera una mañana con ambiente fresco, cielo medio nublado y bancos de bruma en zonas altas.

Por la tarde aumentará la nubosidad y habrá chubascos y lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima en la capital será de 26 a 28 °C, con mínimas de 14 a 16 °C. En el Edomex se esperan máximas de 23 a 25 °C y mínimas de 8 a 10 °C, además de viento con rachas de hasta 40 km/h.