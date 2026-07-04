No guardes el paraguas: el clima en México para este fin de semana tendrá fuertes lluvias y calor extremo

El clima en México volverá a ser extremo este sábado 4 de julio. En algunos estados deberán salir con paraguas por las lluvias intensas, mientras que otras entidades enfrentarán temperaturas que alcanzarán hasta 45 grados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico indica que las ondas tropicales 14 y 15, junto con canales de baja presión, provocarán tormentas acompañadas de descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento. Además, existe riesgo de encharcamientos, inundaciones, crecida de ríos y caída de árboles o anuncios espectaculares.

¿En qué estados lloverá más este sábado 4 de julio?

Las lluvias más intensas se esperan en Jalisco. Mientras que las más fuertes serán en Zacatecas, Nayarit, Michoacán y Colima. Y las lluvias fuertes serán en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Yucatán y Quintana Roo, las cuales podrían presentarse junto con actividad eléctrica y caída de granizo.

También habrá chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas y Campeche.

¿Qué estados tendrán más calor en México?

Aunque gran parte del país tendrá lluvias, el ambiente seguirá siendo sofocante en el norte y noroeste.

Las temperaturas máximas de 40 a 45 °C se pronostican para:



Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Mientras que entidades como Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo alcanzarán entre 35 y 40 °C.

¿Cómo estará el clima en la CDMX y el Estado de México?

En el Valle de México se espera una mañana fresca, con bancos de niebla en zonas altas y cielo parcialmente nublado.

Por la tarde aumentará la nubosidad y se pronostican lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el centro y oeste del Estado de México, con posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo.

En el gráfico te informamos las condiciones del tiempo que se prevén para sábado y domingo en la zona del #EstadioCiudadDeMéxico. Si asistes al encuentro 🇲🇽 vs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⚽️ toma tus precauciones pic.twitter.com/xlCCWPB07W — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 4, 2026

En la Ciudad de México la temperatura oscilará entre 13 y 15 °C de mínima y 24 a 26 °C de máxima. En el Estado de México se esperan temperaturas de 9 a 11 °C por la mañana y máximas de 20 a 22 °C.

¿Qué recomendaciones debes seguir ante las lluvias y el viento?

Si tienes actividades al aire libre, lo mejor es revisar el pronóstico antes de salir y llevar impermeable o paraguas.

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