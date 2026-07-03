Lluvias históricas desatan el caos en Tlaquepaque, Jalisco; más de 100 vehículos quedan atrapados por las inundaciones

Las lluvias históricas que azotaron la tarde de este jueves la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) dejaron una de las escenas más severas de la temporada en Tlaquepaque, Jalisco, donde más de un centenar de vehículos resultaron afectados después de que la corriente los hiciera flotar, chocar entre sí y quedar inmovilizados bajo el agua.

El punto más crítico se registró sobre Periférico Sur, entre avenida 8 de Julio y Adolf Horn, donde el nivel del agua aumentó en cuestión de minutos hasta superar el metro de altura.

La fuerza de la inundación obligó a decenas de conductores a abandonar sus unidades, mientras otros quedaron atrapados esperando el descenso del agua para poder salir de la zona.

¿Qué ocurrió con los vehículos atrapados por la inundación?

Las imágenes compartidas por automovilistas mostraron el momento en que la corriente desplazó automóviles, camionetas e incluso unidades de transporte público sobre el camino a Toluquilla.

De acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, más de 100 vehículos permanecieron varados en la zona afectada ; personal de emergencia inició las inspecciones para determinar cuántos sufrieron ingreso de agua y cuáles lograron detenerse antes de presentar daños mayores.

Una vez que disminuyó el nivel de la inundación, maquinaria pesada comenzó las labores para retirar toneladas de lodo y escombros acumulados sobre la vialidad, mientras continuaban las tareas para liberar los vehículos afectados.

El transporte también suspendió operacionesLas afectaciones no se limitaron a los automovilistas

El Peribús suspendió temporalmente el servicio en el tramo inundado, mientras que la Línea 4 del Tren Ligero dejó de operar en el cruce de Artesanos y Acueducto debido a que no existían condiciones seguras para la circulación de los trenes.

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🔴 #IMPORTANTE | Automovilistas comparten imágenes de los momentos de angustia que vivieron a causa de la lluvia y las inundaciones registradas en Periférico Sur a la altura de Avenida 8 de julio. pic.twitter.com/zKNcCnVgQX — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 3, 2026

Policías y cuerpos de emergencia auxiliaron a conductores y peatones

Durante la contingencia, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque realizaron recorridos en los puntos con mayor acumulación de agua para apoyar a peatones y automovilistas.

Fuertes inundaciones afectan Tlaquepaque, Jalisco



Periférico, a la altura de San Sebastianito, quedó bajo el agua



También se inundó el paso a desnivel de Periférico Sur y Camino al ITESO



📹 @ImpactoJalisco / afondoJAL pic.twitter.com/212c7InF5H — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 3, 2026

Los oficiales ayudaron a personas a cruzar de manera segura las calles anegadas, brindaron asistencia a conductores cuyos vehículos quedaron inmovilizados y mantuvieron presencia preventiva para reducir riesgos.

Además de las inundaciones, la tormenta provocó la caída de varios árboles en distintos sectores del municipio, entre ellos Toluquilla, Periférico y 8 de Julio, Carretera a La Calerilla y la colonia Terralta.

Mientras avanzaban las labores de limpieza y evaluación, las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones ante la continuidad de las lluvias en Jalisco, ya que nuevas precipitaciones podrían volver a generar encharcamientos, afectaciones a la movilidad y riesgos para quienes circulen por las zonas de mayor acumulación de agua.